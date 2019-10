Milano | bambino precipitato dalle scale a scuola La madre | «Perché mio figlio è stato

Milano - bambino di sei anni cade da 10 metri di altezza a scuola : è in gravi condizioni : Ha subito un'operazione chirurgica delicatissima durata alcune ore, terminata questo pomeriggio. Le sue condizioni restano gravi, ed è ricoverato nel reparto di neurorianimazione dell'ospedale Niguarda di Milano dove è arrivato stamattina in codice rosso. Oggi, prima delle 10, un bambino di sei anni è precipitato in circostanze che sono oggetto di indagine, dalla tromba delle scale della scuola Giovanni Battista Pirelli, dove frequenta la prima ...

Un bambino è caduto nella tromba delle scale della scuola a Milano : Un bambino di 6 anni è caduto dalla tromba delle scale a scuola questa mattina alle 9.45 a Milano. L'istituto scolastico 'Pirelli' di via Goffredo da Bussero, nella parte nord della città. Le sue condizioni sono gravi. Il bambino è stato soccorso in codice rosso dal 118 e portato al Niguarda. La Procura di Milano indaga per lesioni colpose: il pm di turno, Stefano Ciardi, sta svolgendo accertamenti sui presidi di sicurezza ...

Milano - bambino di 6 anni precipita nella tromba delle scale a scuola : è grave : Un bambino di 6 anni è precipitato nella tromba delle scale dal secondo piano della propria scuola a Milano, la “Pirelli” in via Goffredo da Bussero. È stato trasportato in ospedale e le sue condizioni sono considerate gravi. L’incidente è avvenuto alle 9.45. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, il bambino avrebbe scavalcato la ringhiera finendo per precipitare nel vuoto. L'articolo Milano, bambino di 6 anni precipita ...

Milano : bambino di tre anni investito da furgone in viale Jenner - grave : Milano, 5 ott. (AdnKronos) – Un bambino di tre anni è stato investito intorno alle 15.50 in viale Jenner a Milano da un furgoncino. Il piccolo, insieme alla mamma negli attimi prima dell’incidente, ha riportato un trauma cranico ed è in gravi condizioni all’ospedale Niguarda. L'articolo Milano: bambino di tre anni investito da furgone in viale Jenner, grave sembra essere il primo su CalcioWeb.

Milano : sorpreso a rubare in casa da bambino di 9 anni - arrestato : Milano, 23 set. (AdnKronos) - Trovano un estraneo nella loro casa a Milano. E' stato arrestato un uomo sorpreso da un bambino di 9 anni a rovistare nella borsa della madre, nel soggiorno di casa. Il figlio ha notato la presenza dell'uomo e ha avvertito subito la madre, che stava accudendo il fratell

Torna a Milano il Campus dedicato alle patologie della mano del bambino : Appuntamento sabato 21 settembre, dalle 9.00 alle 17.00 presso l’Istituto Marcelline Tommaseo in Piazza Niccolò Tommaseo 1 a Milano con il Campus “La mano del bambino”, giunto quest’anno all’ottava edizione. Una giornata di incontro, gioco e confronto con chirurgi, psicologi e terapisti dedicata ai più piccoli (da 0 a 14 anni) colpiti da malformazioni congenite alle mani e ai loro genitori. Si tratta di un evento nazionale, completamente ...