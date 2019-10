Michele Bravi | il primo concerto dopo l’incidente

Michele Bravi - nuovo progetto in arrivo?/ Foto sul set dopo 3 live sold out a Milano : Michele Bravi sul set per un nuovo progetto? La Foto social dopo i tre concerti a Milano sold out, in programma per ottobre.

Michele Bravi triplica a Milano : un terzo concerto in teatro dopo due sold out : Michele Bravi triplica a Milano! Saranno tre i concerti al teatro San Babila. dopo i sold out delle date di sabato 19 ottobre e di domenica 20 ottobre, si aggiunge un nuovo appuntamento nella stessa location in programma per venerdì 18 ottobre. I biglietti per la nuova data saranno disponibili in prevendita su ticketone.it da venerdì 13 settembre 2019 a partire dalle ore 11:00 e in tutti i punti vendita Ticketone e nelle prevendite ...

Michele Bravi torna sul palco : primo concerto dopo il tragico incidente : Michele Bravi torna ad esibirsi dopo l’incidente che ha sconvolto la sua quotidianità nello scorso mese di novembre. Il giovane cantante ha annunciato via social che terrà un concerto per piano e voce, il 19 ottobre al Teatro San Babila di Milano.Bravi, vincitore della settima edizione di “X Factor”, si trova ad affrontare l’accusa di omicidio stradale: dopo una manovra azzardata, una motociclista 58enne era ...

