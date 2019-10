Meloni ad alleati:"Patto anti-inciucio"

"Difenderemo Dio, Patria e famiglia. Fatevene una ragione. Ci batteremo contro l'islamizzazione dell'Europa". Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia, in Piazza San Giovanni. "Costruiremo un governo che dice che l'immigrazione illegale non si può fare in Italia:se servono i muri si costruiscono i muri, se servono i blocchi navali si fanno i blocchi". Rilancia Bibbiano:"Mi fa shifo una politica che insabbia lo scandalo di bimbi strappati alle famiglie:andremo fino in fondo".Adchiede "firma".(Di sabato 19 ottobre 2019)