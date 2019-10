Maverick Vinales MotoGP | GP Giappone 2019 | “Cercherò di partire forte per essere in lotta

VIDEO Maverick Vinales MotoGP - GP Giappone 2019 : “Sono pronto per la gara - anche se domani dovesse piovere” : Maverick Vinales è carico dopo le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Giappone 2019 della MotoGP. Lo spagnolo si definisce già pronto in ottica gara, anche se domani la pioggia dovrebbe essere protagonista. La crescita del feeeling con la sua Yamaha è sempre più evidente e il numero 12 lo conferma. Andiamo ad ascoltare le sue parole. VIDEO: LE DICHIARAZIONI DI Maverick Vinales ...

MotoGP - Risultato FP1 GP Giappone 2019 : Maverick Vinales il migliore a Motegi - Marquez è quarto - indietro Dovizioso e Valentino Rossi : Lo spagnolo Maverick Vinales è stato il più veloce delle prove libere 1 del GP del Giappone, quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Motegi, lo spagnolo della Yamaha ha impressionato per la costanza del proprio passo e anche per il picco di prestazione ottenuto. Il crono di 1’45″572 gli ha permesso di terminare, quindi, davanti a tutti, candidandosi ad un ruolo da protagonista in vista delle qualifiche di ...

Maverick Viñales MotoGP - GP Giappone 2019 : “Questa pista non si adatta a noi ma mi sento bene e lotterò per il podio” : Maverick Viñales si presenta al Gran Premio del Giappone 2019 con la consapevolezza di aver raggiunto una buona stabilità tecnica ed un’ottima costanza di rendimento dal punto di vista dei risultati nelle ultime settimane. L’iberico della Yamaha si sta trovando molto bene con la M1 in questo frangente della stagione ed è reduce da tre terzi posti nelle ultime quattro gare disputate che gli hanno consentito di portarsi in quarta ...

VIDEO Maverick Viñales MotoGP - GP Thailandia 2019 : “Dobbiamo lavorare - il set-up di Quartararo è migliore del nostro” : Terzo podio nelle ultime quattro gare e sesta top3 della stagione per Maverick Viñales, autore di una buona prestazione quest’oggi in occasione del Gran Premio di Thailandia 2019, quindicesima tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della Yamaha ha chiuso in terza piazza a Buriram, facendo fatica nella prima metà della corsa per poi rimontare progressivamente terreno nel finale senza riuscire a riprendere la coppia di testa formata da ...

Maverick Viñales MotoGP - GP Thailandia 2019 : “Ho avuto diversi problemi di aderenza all’inizio - poi ho recuperato ma era tardi” : Maverick Viñales si conferma una realtà consolidata della seconda parte di stagione del Mondiale MotoGP conquistando un bel terzo posto nel Gran Premio di Thailandia 2019, quindicesimo round del campionato. Lo spagnolo della Yamaha ha raccolto il sesto piazzamento sul podio del 2019, il terzo nelle ultime quattro gare, portandosi in quarta posizione nella classifica generale del Mondiale a soli 4 punti dalla terza piazza occupata dalla Suzuki di ...

Maverick Viñales MotoGP - GP Thailandia 2019 : “Arriviamo a Buriram in grande forma - punto al terzo posto nel Mondiale” : Maverick Viñales si appresta ad affrontare il weekend del Gran Premio della Thailandia 2019 con grande fiducia in seguito agli evidenti progressi tecnici messi in mostra dalla Yamaha negli ultimi appuntamenti. Lo spagnolo classe 1995, dopo il quinto posto dell’Austria alle spalle del compagno di squadra Valentino Rossi, è salito di colpi raccogliendo due terzi posti a meno di 2″ dal successo e poi un quarto ad Aragon perdendo il ...

MotoGp – Maverick Vinales sincero dopo Aragon : “contro le Ducati non avevo alcuna possibilità oggi” : Maverick Vinales commenta con estrema sincerità il 4° posto ottenuto ad Aragon: il pilota Yamaha spiega di non aver avuto alcuna possibilità contro le Ducati Maverick Vinales ha chiuso con un 4° posto la gara di Aragon, piazzandosi appena fuori dal podio. Una posizione complicata da migliorare, visto che la sua Yamaha è sembrata in difficoltà per tutta la gara rispetto alla Honda di Marquez e alle Ducati di Dovizioso e Miller, i 3 piloti ...

MotoGP - GP Aragon 2019 : Valentino Rossi - 17 secondi di distacco da Maverick Vinales. Non c’è feeling tra il Dottore e la Yamaha : Il Gran Premio di Aragon 2019 di MotoGP ha consegnato a Marc Marquez l’ottava vittoria stagionale e la 78esima in carriera, in un weekend dominato dal primo metro del venerdì. Per lo spagnolo non ci sono stati rivali con cui battagliare fino all’ultima curva oggi, come era accaduto nei precedenti tre round, e il divario finale su Andrea Dovizioso è stato vicino ai 5 secondi. A podio anche l’altra Ducati del sorprendente ...

VIDEO MotoGP - Maverick Viñales GP Aragon 2019 : “Gli aggiornamenti vanno bene ma abbiamo trascurato il setup” : Terzo posto al termine delle qualifiche del GP di Aragon 2019 per Maverick Viñales, quattordicesima tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota spagnolo della Yamaha partirà in prima fila nella gara in programma alle ore 13 di domenica ed è abbastanza soddisfatto per quanto visto in Q2 ma pensa che ci siano ancora delle piccole modifiche da provare domani mattina nel warm-up per migliorarsi ulteriormente. “Il grosso del lavoro è stato fatto sugli ...

MotoGp – Il passo di Marquez non spaventa Vinales - Maverick sincero : “io ci proverò! Yamaha? Provare le novità mi ha rallentato” : Maverick Vinales sincero al termine delle qualifiche del Gp di Aragon: le parole dello spagnolo della Yamaha E’ Marc Marquez il poleman del Gp di Aragon: lo spagnolo della Honda ha conquistato la sua 89ª pole in carriera davanti al suo pubblico, lasciandosi alle spalle Quartararo e Vinales. Un terzo tempo che soddisfa lo spagnolo della Yamaha, motivato a far bene domani nonostante qualche scocciatura dovuta alle novità ...

Maverick Viñales MotoGP - GP Aragon 2019 : “Abbiamo lavorato bene - domani attaccherò al primo giro” : Le qualifiche del GP di Aragon 2019 di MotoGP si sono concluse con la nona pole position stagionale di Marc Marquez, che aveva già dato segnali importanti fin dalla mattinata di ieri su un tracciato che adora, davanti al solito Fabio Quartararo ormai sempre impressionante sul giro secco. Terza posizione per l’altra M1 di Maverick Viñales che ancora una volta è nettamente la Yamaha factory più veloce e si deve arrendere al Cabroncito di 463 ...

Maverick Viñales MotoGP - GP Aragon 2019 : “Sul passo mi sento abbastanza bene soprattutto con la soft - ma c’è da migliorare” : Il venerdì di Aragon si può considerare positivo per la Yamaha e per Maverick Viñales, autore del miglior tempo nella seconda sessione di prove libere e secondo nella classifica combinata alle spalle di Marc Marquez. Il vero problema per Viñales è il distacco accumulato nei confronti di Marquez, il quale ha rifilato addirittura 1″1 al pilota della Yamaha nella combinata grazie ad un time-attack strepitoso completato nelle FP1. Il campione ...

Maverick Vinales MotoGP - GP Aragon 2019 : “La pista mi piace - spingerò al massimo. Quartararo mi impressiona” : Maverick Vinales è pronto per disputare il GP di Aragon 2019, tappa del Mondiale MotoGP che andrà in scena nel weekend. Lo spagnolo si è presentato alla conferenza stampa che ha aperto il fine settimana in terra iberica, il centauro della Yamaha cercherà di essere protagonista su una delle piste di casa e punterà a salire sul podio dopo il terzo posto conquistato settimana scorsa a Misano. La scuderia di Iwata è in grande crescita in questo ...