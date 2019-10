Matteo Armellini | confermate in Appello cinque condanne per la morte del giovane

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 ottobre 2019) Dopo il primo grado anche l’. Sono stateleinflitte nell’aprile 2018 per lanel 2012 del rigger, il trentunenne schiacciato dal palco che avrebbe dovuto ospitare il concerto di Laura Pausini al PalaCalafiore di Reggio Calabria. La Corte d’, presieduta dal giudice Francesca Di Landro, ha condannato per omicidio colposo e disastro colposo iimputati che, secondo la procura generale, avrebbero potuto evitare l’ennesimabianca. Sono stati giudicati colpevoli il progettista del palco Franco Faggiotto (2 anni e 8 mesi di carcere), il coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori Sandro Scalise (2 anni e 4 mesi), il rappresentante legale della Friends&Partners Group, Ferdinando Salzano (un anno e 6 mesi), il patron dell’Italstage, società che aveva costruito il palco, Pasquale Aumenta (1 anno e 4 mesi) ...

