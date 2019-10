Mare caraibico a Mondello e Lampedusa e spiagge prese d’assalto il 19 ottobre

Fonte : direttasicilia

(Di sabato 19 ottobre 2019), sole e caldo il 19. Si èntato cosìquesta mattina alle centinaia di visitatori che hanno preso d’assalto la spiaggia. Sembrava una tipica giornata d’inizio estate stamattina a, borgata marinara di Palermo, quando l’autunno è già entrato da un mese. Invece turisti e palermitani hanno approfittato del bel tempo per concedersi un altro scampolo di estate che sembra non voglia abbandonare la Sicilia. Anche l’isola diquesta mattina è stata presa d’assalto dai turisti come se fosse piena estate. Sono stati tantissimi i turisti che si sono concessi anche un tuffo nello splendido. In tanti hanno potuto godere di una tintarella fuori stagione in unada sogno come quello dio di. Insomma se non siamo proprio davanti a temperature estive, poco ci manca, e sembra che il ...

Man115tn1 : RT @palermo24h: Sabato 19 ottobre spiaggia piena a Mondello, mare caraibico (FOTO) - palermo24h : Sabato 19 ottobre spiaggia piena a Mondello, mare caraibico (FOTO) - ricchardy : Sabato 19 ottobre spiaggia piena a Mondello, mare caraibico (FOTO) | BlogSicilia - Quotidiano di cronaca, politica… -