Marco Borriello a Ibiza con Sofia progetta il futuro

Marco Borriello con Sofia fa sul serio : Accanto ha sempre avuto belle donne. Dopo Belen, una delle più desiderate d’Italia, Marco Borriello è stato inseguito dal gossip per i suoi flirt con Nina Senicar, Madalina Ghenea, Camila Morais, Gilda Ambrosio, Bianca Brandolini d’Adda. Ora che non gioca più a pallone, non si nasconde nemmeno davanti ai flash. Quelli del settimanale Chi l’hanno pizzicato a Milano insieme alla nuova fiamma: una splendida modella brasiliana di ...

Marco Borriello e Sofia Resing fanno sul serio - insieme a New York per la settimana della moda : Circola da diverse settimane la voce di una relazione tra l'ex calciatore e la modella e imprenditrice brasiliana. Liaison che, se non è stata confermata ufficialmente dai due, trova una sostanziale conferma nelle storie pubblicate negli ultimi giorni da Borriello, a New York per la settimana della moda e costantemente insieme a lei.Continua a leggere

Marco Borriello presenta al mondo la sua fidanzata Sofia Resing : Marco Borriello ha confermato la relazione con Sofia Resing, i due sono volati insieme a New York per prendere parte alla fashion week della Grande Mela. Marco Borriello esce allo scoperto e presenta ai social la sua fidanzata Sofia Resing in occasione della partecipazione alla New York Fashion Week. I due, bellissimi, sono stati paparazzati e Marco Borriello ha colto l'occasione per condividere la foto nel suo profilo tramite le storie, ...

Marco Borriello - carezze hot alla sua nuova fiamma : Al Largo di Formentera, Marco Borriello si gode il sole caldo lasciandosi cullare dalle onde. Accanto a lui c’è la sua nuova fiamma, Sofia Resing, modella brasiliana che gli ha fatto perdere la testa e con cui ha inziato da poco una storia d’amore. La coppia più hot dell’estate è stata paparazzata dal settimanale Chi in barca con alcuni amici, mentre si lascia andare a carezze sensuali e palpatine al lato B. Sofia ha un corpo ...

Sofia Resing ha rubato il cuore di Marco Borriello? : La giovane modella Sofia Resing pare abbia fatto breccia nel cuore dell'ex bomber del Milan Marco Borriello. I due sono stati paparazzati insieme e potrebbero essere una nuova coppia. Marco Borriello ha deciso di dire addio al calcio giocato all'età di 36 anni, a fine gennaio del 2019. Il 37enne campano è oggi dirigente del suo ultimo club, l'Ibiza-Eivissa e nel corso della sua lunga carriera ha vestito le maglie di tanti club: ...

Sofia Resing è la nuova fiamma di Marco Borriello : Segni particolari: bellissima. È Sofia Resing, la nuova fiamma di Marco Borriello che dal suo buen retiro a Ibiza ha fatto nuovamente colpo. Lei è una modella e imprenditrice brasiliana, molto famosa tra gli addetti ai lavori. Su Instagram ha più di 350mila follower e si racconta giorno dopo giorno con scatti hot e stories in cui si mostra attenta alla linea e al fitness, due elementi con cui andare di certo d'accordo con l'ex attaccante di ...

La nuova fiamma di Marco Borriello è la modella brasiliana Sofia Resing : L'affascinante Marco Borriello, ex calciatore di primo piano, si è legato sentimentale all'appariscente modella di origini brasiliane, Sofia Resing. Smentite le voci di una sua presunta relazione con l'ex di UeD, Vittoria Deganello. Marco Borriello, corteggiato da avvenenti donne grazie alla sua notorietà, essendo un ex calciatore di fama, ma anche per le suo doti personali, è attualmente in fase di innamoramento. Si vocifera ...