Marc Marquez partirà in pole position al Gran Premio del Giappone di MotoGP

Marc Marquez MotoGP - GP Giappone 2019 : “Grande step in avanti ma le condizioni non erano normali - attenzione alle Yamaha per domani” : Marc Marquez ha conquistato la decima pole position stagionale nel GP del Giappone 2019 di MotoGP in corso sul tracciato di Motegi, l’unico del calendario nel quale il cannibale spagnolo non era mai riuscito in carriera a ottenere una partenza dal palo. A seguire lo spagnolo in griglia di partenza saranno tre Yamaha con Franco Morbidelli, Fabio Quartararo e Maverick Viñales. C’è chiaramente soddisfazione nelle parole del poleman che ...

Marc Marquez MotoGP - GP Giappone 2019 : “La moto non era a posto - non ho potuto lavorare in ottica gara” : Marc Marquez conclude senza brillare le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Giappone 2019 della motoGP. Il campione del mondo, infatti, ha riscontrato più problemi del solito alla sua Honda e lo conferma nelle interviste al termine della giornata. “Abbiamo lavorato diversamente rispetto al solito – ammette ai microfoni di Sky Sport – Sin dalla FP1 abbiamo intrapreso un percorso, ma abbiamo fatto fatica sotto ...

Marc Marquez MotoGP - GP Giappone 2019 : “Voglio continuare a vincere! Dovizioso e Quartararo sono i rivali principali” : Lo spagnolo Marc Marquez si proietta al quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP con voglia di vincere e di divertirsi in pista. L’iberico ha festeggiato nello scorso appuntamento di Buriram (Thailandia) l’ottavo titolo mondiale in carriera, centrando il nono successo stagionale. Il fuoriclasse nativo di Cervera è diventato così il più giovane a vincere sei volte nella massima cilindrata a 26 anni e 231 giorni. Una statistica ...

MotoGP - GP Giappone 2019 : Marc Marquez a caccia di nuovi record - Yamaha e Ducati inseguono in ottica 2020 : Il Mondiale MotoGP sbarca a Motegi in questo fine settimana per il Gran Premio del Giappone 2019, quartultimo appuntamento della stagione e primo capitolo del tradizionale trittico asiatico in 15 giorni. Con il titolo iridato già assegnato aritmeticamente a Marc Marquez in quel di Buriram, adesso si corre solo per un migliore piazzamento in classifica generale e per lavorare soprattutto in vista della prossima stagione. Lo spagnolo della Honda ...

MotoGP - Marc Marquez : “Speciale arrivare in Giappone con il titolo già vinto” : Il Mondiale è già chiuso, almeno in chiave vittoria finale. Marc Marquez ha messo il punto esclamativo e ora può godersi la festa. Lo spagnolo vola in terra nipponica per il GP del Giappone di MotoGP con già il titolo in tasca: non vuole però fermarsi, provando a portare la Honda sul tetto del mondo in chiave costruttori. Le sue parole alla vigilia riportate dalla Gazzetta dello Sport: “Non vedo l’ora di correre: è una sensazione ...

MotoGp – Marc fai attenzione… Marquez pubblica una caduta con la moto da cross - Honda allarmata [FOTO] : Marquez cade durante un allenamento di motocross e pubblica la foto sui social: Honda preoccupate Marc Marquez è diventato campione del mondo poco più di una settimana fa grazie alla vittoria in Thailandia che gli ha permesso di festeggiare il suo ottavo titolo in carriera. Lo spagnolo della Honda però adesso vuole rompere la tradizione secondo la quale nel Gp successivo al suo trionfo nel Modiale cade o è costretto a ritirarsi. Alla ...

MotoGP - GP Giappone 2019 : inizia il trittico asiatico - gli avversari di Marc Marquez in cerca di gloria : Dopo aver ampiamente festeggiato il meritatissimo titolo di Marc Marquez, il Mondiale 2019 di MotoGP si trasferisce dall’altra parte del globo per il consueto trittico di gare autunnali. Si inizierà nel prossimo fine settimana con il Gran Premio del Giappone, quindi senza soluzione di continuità toccherà a Australia e Malesia, prima del “rompete le righe” finale di Valencia a metà novembre che darà poi l’arrivederci al GP ...

MotoGP - Marc Marquez risponde a Valentino Rossi : “Non ho l’ossessione delle statistiche. La sua reazione è quella di un pilota che ha fatto molto” : Grazie alla vittoria nel GP di Thailandia, lo scorso weekend Marc Marquez ha potuto festeggiare il suo ottavo titolo nel Motomondiale, con quattro gare d’anticipo. Un risultato che lo pone tra i più grandi di questo sport e in questi giorni è stato inevitabile il paragone con gli altri campioni, tra cui Valentino Rossi, che ha rilasciato dichiarazioni al veleno in merito al confronto con Marquez. Tuttavia il pilota spagnolo non è sembrato ...

MotoGp - Marc Marquez comincia a pensare al proprio futuro : la Honda non sta con le mani in mano : I contatti tra il campione del mondo e il team giapponese per il rinnovo sarebbero già partiti, l’annuncio potrebbe però slittare all’anno prossimo Otto titoli mondiali in bacheca, sei in MotoGp di cui quattro consecutivi. Sono numeri pazzeschi per Marc Marquez, che a 26 anni è già entrato di diritto nel gotha del motociclismo. AFP/LaPresse Lo spagnolo ha chiuso i conti con la vittoria in Thailandia, arrivata dopo un bellissimo ...

MotoGp – Marquez è campione del mondo : messaggio speciale di Jorge Lorenzo - sui social anche la risposta di Marc [FOTO] : Jorge Lorenzo si congratula con Marquez sui social per l’ottavo titolo Mondiale: non manca la risposta del neo campione del mondo Marc Marquez è campione del mondo 2019 di MotoGp: lo spagnolo della Honda, trionfando ieri in Thailandia, si è aggiudicato il suo ottavo titolo Mondiale. Festeggiamenti in grande per Maquez e la Honda e una pioggia di complimenti: tra questi, sui social, sono spuntati anche quelli di Jorge Lorenzo, ...

MotoGp - papà Marquez sconfessa il figlio Marc : “arrivare a quindici titoli mondiali è possibile” : Il padre del campione del mondo della MotoGp ha ammesso come il figlio possa arrivare ai quindici titoli di Agostini Grande festa in casa Honda per Marc Marquez, il pilota spagnolo si è confermato ieri campione del mondo di MotoGp, salendo così a quota otto titoli in carriera, di cui sei in Top Class. AFP/LaPresse Un numero straordinario considerando i 26 anni del fenomeno di Cervera, lanciato adesso verso le nove corone di Valentino ...

MotoGP - Mondiale 2019 : mancano quattro gare alla conclusione - Marc Marquez lascerà spazio ai rivali? : Il Mondiale MotoGP 2019 saluta la torrida Thailandia e si prepara per il trittico asiatico che porterà i piloti tra Giappone, Australia e Malesia, prima del “rompete le righe” di Valencia di metà novembre. quattro tappe che non hanno più nulla da dire, dato che Marc Marquez ha già ampiamente (e meritatamente) festeggiato il suo sesto titolo iridato nella classe regina, e l’ottavo in assoluta. Lo spagnolo ha dominato in un lungo ...