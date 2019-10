Fonte : ilsole24ore

(Di sabato 19 ottobre 2019) Tra le «criticità» dellaci sono anche le misure per la lotta agli evasori fiscali, di cui l'Italia ha il primato in Europa. «Siamo contro l'evasione, è una concorrenza sleale, ma occorre certezza di diritto: le manette arrivano dopo le sentenze e non prima. Su questo non dobbiamo creare gratuità in termini di ansia nel Paese», avverta il leader di Confindustria

RaiNews : #manovra, Boccia: 'Pagare con il pos è un segno di civiltà' - MediasetTgcom24 : Boccia: 'Evasione? Manette dopo le sentenze, non prima' #Manovra - fisco24_info : Manovra, Boccia: «Cecità del Governo» su sugar e plastic tax: Tra le «criticità» della manovra ci sono anche le mis… -