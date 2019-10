Manifestazione del centrodestra a Roma Salvini | «Siamo 200mila | torneremo al governo»

Centrodestra a Roma - la diretta della Manifestazione : 50mila in piazza San Giovanni a Roma : «Questa non è la piazza di Matteo, Giorgia o Silvio, ma di tutti». Così Salvini in piazza San Giovanni apre la kermesse del Centrodestra "Orgoglio italiano"...

La Manifestazione a Roma di Salvini e del centrodestra contro il governo : Primi arrivi in piazza San Giovanni. Gli interrogativi della vigilia: le reazioni alla presenza di Casapound (Forza Italia è divisa) e il monopolio sul palco dei simboli della Lega

Manifestazione a Roma : il temerario nella folla - tra le bandiere della Lega sventola quella di Forza Italia : In prima fila tra le bandiere della Lega e i tricolore dei manifestanti che sono accorsi in piazza San Giovanni spunta anche quella di Forza Italia, sventolata da un eroico sostenitore di Silvio Berlusconi. A dispetto delle polemiche sollevate da Fdi e Fi che chiedevano una Manifestazione unitaria

Gad Lerner insultato alla Manifestazione del centro destra. Fischi e cori contro di lui : Arriva Gad Lerner e la piazza del centrodestra lo accoglie con Fischi e cori “buffone, buffone”. Accompagnato da alcuni addetti del servizio d’ordine, il giornalista percorre così il corridoio di transenne fino alle postazioni riservate alla stampa sotto il palco in piazza San Giovanni, dove a breve salirà Salvini.Il giornalista è arrivato al banchetto sotto il palco per ritirare il proprio accredito, ed ...

Meloni attacca Salvini alla vigilia della Manifestazione contro il governo : Non un palco da cui si attendono annunci roboanti su rinascite o morti di alleanze, ma una piazza piena per dare un segnale a chi ha dipinto la Lega come un movimento morente, con un progetto politico che non sopravvive al crollo del governo con il M5s. Così Matteo Salvini vede la manifestazione di domani a Roma. Insieme alle Regionali in Umbria che è convinto di vincere la prossima settimana, il segretario leghista cerca la ...

Casapound in piazza sabato alla Manifestazione della Lega - Forza Italia si spacca : Casapound sarà in piazza San Giovanni sabato 19 ottobre, in occasione della manifestazione organizzata dalla Lega contro il governo. Un'adesione accettata senza batter ciglio da Matteo Salvini, ma che provoca una spaccatura all'interno di Forza Italia: Silvio Berlusconi conferma la sua presenza, mentre altri esponenti azzurri esprimono dubbi.Continua a leggere

CasaPound sarà in piazza a Roma alla Manifestazione del centrodestra : “Sarò anche io in piazza sabato 19. Non è il momento di dividere, ma di unire. Vogliamo portare i nostri temi e le nostre idee, perché questa opposizione non si riduca a parlare solo di immigrazione e tasse, ma anche e sopratutto di casa, lavoro, figli, salari e stato sociale”. Lo scrive su twitter, Simone Di Stefano, esponente di spicco di CasaPound.Sulla questione il leader della Lega, Matteo Salvini, ...

"Governo aumenta le tasse - serve rivolta fiscale" : Berlusconi alla Manifestazione del 19 ottobre : Si ricompatta il centrodestra in vista della manifestazione indetta a Roma dalla Lega. A capo delle delegazione di Forza...

FI aderirà a Manifestazione Lega del 19 : 15.27 Forza Italia ha dato la sua adesione alla manifestazione contro le politiche del governo promossa per il 19 ottobre a Roma dalla Lega. Lo ha comunicato in una nota il presidente, Silvio Berlusconi, che ha invitato iscritti, simpatizzanti ed elettori a partecipare alla manifestazione insieme agli altri partiti del centrodestra. Una deLegazione di Forza Italia sarà presente sul palco.

