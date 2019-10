Maltempo Liguria | crolla guado | disagi per 40 persone Ritardi dei treni

Maltempo Liguria : 134mm a Pezzonasca - allagamenti e smottamenti a Genova e in provincia : Frane e allagamenti la scorsa notte, in particolare nel ponente di Genova e nell’entroterra, a causa della pioggia persistente. A San Quirico e Multedo i vigili del fuoco sono intervenuti per allagamenti di sottopassi. A Trensasco, nel Comune di Sant’Olcese, a Lorsica e Neirone ci sono stati alcuni smottamenti. A Bargagli, invece, un albero è caduto sulla statale 45 bloccando entrambe le carreggiate. Al momento, tra i dati più ...

Meteo Liguria : weekend compromesso dal Maltempo - scatta l'allerta gialla : Nelle prossime ore la decisa discesa di una vasta saccatura nordatlantica sul comparto occidentale europeo, impossibilitata nel suo naturale scorrimento verso est dalla presenza di un forte campo di alta pressione, inizierà ad attivare un richiamo di correnti calde ed umide di scirocco sul nord-ovest della nostra penisola. Questa situazione, nota come "configurazione di blocco" (termine tristemente noto soprattutto alla Liguria e ai liguri per ...

Maltempo Liguria - caos e scuole chiuse a Genova : Il Centronord Italia sferzato da piogge e vento. La situazione più preoccupante in Liguria: a Genova scuole chiuse e caos nei trasporti. Preoccupa il livello di fiumi e torrenti. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per mettere in salvo persone rimaste intrappolate nelle auto o per l'acqua che è penentrata negli appartamenti. Difficile anche la circolazione dei treni. Prolungato l'allerta meteo arancione sul capoluogo ligure e il suo ...

Maltempo Liguria - Giampedrone : “I livelli di allerta siano competenza della Protezione Civile” : “Quanto accaduto questa mattina dopo l’intervento del nostro dipartimento che peraltro ha visto le immediate scuse dell’amministrazione di Serra Ricco’ e il ravvedimento sul messaggio che era stato travisato, è un qualcosa che andava assolutamente stigmatizzato come un comportamento al di fuori delle regolamentazioni di Protezione civile nazionali e europee. Stupisce pertanto che il consigliere Pastorino non sia a ...

Il Maltempo flagella la Liguria. Chiuso il piccolo San Bernardo : Era atteso, a cominciare dalle regioni settentrionali, e subito il maltempo ha fatto sentire il suo peso. Specie in Liguria, dove quelle di stamattina e del pomeriggio sono state ore critiche a causa del passaggio sulla regione di una perturbazione molto forte. Allagamenti, strade chiuse, blackout, decine di interventi dei vigili del fuoco, rii arrivati ai livelli di guardia. Piogge abbondanti sin dalle prime ore, quasi 400 mm di pioggia (1 mm ...

Maltempo Liguria - Toti : “Viene strumentalizzata l’emergenza” : “Oggi l’unica cosa che poteva fare l’opposizione era ringraziare gli uomini e le donne della Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e tutti coloro che hanno lavorato senza sosta per affrontare l’allerta in Liguria. E invece? La consigliera Salvatore e il consigliere Lunardon hanno perso un’altra buona occasione per tacere ma con la totale assenza di vergogna che li contraddistingue ci hanno attaccato ...

Maltempo Liguria - tanta pioggia - allagamenti - frane - forte vento e disagi : il punto della situazione [FOTO e VIDEO] : Il Maltempo previsto sulla Liguria si è concentrato soprattutto sul ponente genovese, da Varazze verso i quartieri occidentali del capoluogo, nelle prime ore della mattina, con diversi disagi e allagamenti, ma nel complesso il territorio ha retto l’impatto della pioggia, nonostante la grande abbondanza delle precipitazioni. A Mele sono caduti 465mm d’acqua in 24 ore. Prima di questa notte a Mele erano caduti 903mm dall’inizio ...

Maltempo Liguria - traffico in tilt : ritardi fino a 120 minuti : Ancora disagi alla circolazione, in Liguria, dovuti alle forti precipitazioni. “Il traffico ferroviario permane fortemente perturbato, con ritardi fino a 120 minuti sulla linea Genova-Ventimiglia. Fra i treni cancellati il R11258 Sestri Levante (14.31) – Savona (16.50)“, rende noto Regione Liguria in un tweet. Il traffico ferroviario sulla linea Genova-La Spezia è completamente bloccato dalle 14.45 a causa del crollo sui binari ...

Maltempo Liguria : cessata l’allerta sul Ponente Ligure - Levante ancora in allerta gialla : cessata l’allerta sul Ponente Ligure. E’ quanto si apprende da Regione Liguria. Prosegue invece l’allerta arancione fino alle 18 sui bacini piccoli e medi di b e d (gialla per bacini grandi). Il Levante rimane in allerta gialla fino alle 20 per bacini piccoli e medi (cessata allerta per i grandi). L'articolo Maltempo Liguria: cessata l’allerta sul Ponente Ligure, Levante ancora in allerta gialla sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Liguria - Toti : “Per i millimetri di pioggia caduti - il territorio ha retto molto bene” : “E’ la prima importante allerta della stagione autunnale. Per i millimetri di pioggia caduti, il territorio ha retto molto bene. Ci sono state alcune frane e allagamenti ma nella sostanza non ci sono danni significativi“: lo ha dichiarato – in riferimento all’ondata di Maltempo che ha colpito in particolare il ponente genovese – il governatore della Liguria, Giovanni Toti, in occasione di una conferenza stampa ...

Maltempo Liguria : resta chiusa l’Aurelia ad Arenzano : Tecnici dell’Anas al lavoro per garantire la continuità dei collegamenti lungo le strade colpite dal Maltempo. resta chiusa l’Aurelia a Pizzo di Arenzano (Genova): decisione presa ieri sera in concomitanza con l’attivazione delle procedure di Protezione Civile per il codice arancione di allerta meteorologica, tuttora in vigore. Sempre ad Arenzano, il tratto di statale chiuso stamani per allagamenti è stato riaperto al traffico. ...

Maltempo Liguria : la perturbazione si sposta verso nord-ovest - scende il livello dei rivi : “Al momento la situazione meteo ci preoccupa un po’ di meno perché si è alzato un forte vento di Scirocco, con raffiche anche oltre i 100 chilometri orari, che sta portando la perturbazione verso nord-ovest, oltre i confini regionali. Di conseguenza, sta scendendo il livello dei rivi che si erano progressivamente gonfiati durante la notte“, lo ha spiegato il consigliere delegato alla Protezione civile del Comune di Genova, ...