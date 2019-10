Lutto nel mondo dello sport italiano Aveva solo 18 anni | “Ci mancherai campione!”

Lutto e choc nel mondo della tv : la moglie del noto attore uccisa a coltellate dal suo stesso figlio : Tutti ricordiamo Ron Ely, l’attore che interpretò Tarzan nell’omonima serie tv dal 1966 al 1969. Per lui, questo, è un momento davvero devastante. Sua moglie, Valerie Lundeen Ely, di 62 anni, è stata brutalmente ammazzata dal suo stesso figlio nella giornata del 16 ottobre. Valerie è stata colpita da numerose coltellate per mano del figlio 30enne Cameron Ely, ucciso a sua volta dalla Polizia. Gli agenti erano accorsi sul luogo dopo essere stati ...

Lutto nel mondo dello spettacolo! Addio ad Alicia Alonso - l’universo non sarà mai più lo stesso senza di lei : Se n’è andata una donna che in qualche modo rivoluzionò il mondo della danza. Ora quello stesso universo è in Lutto e piange una delle sue figure più iconiche. Addio ad Alicia Alonso una delle leggenda della danza mondiale. Alicia si è spenta a Cuba nelle scorse ore all’età di 98 anni. Era ricoverata in ospedale a L’Avana a causa di problemi di salute dovuti all’età avanzata. Nata il 21 dicembre del 1921 ed entrata nel 1939 nella compagnia ...

Lutto nella danza - morta Alicia Alonso : la leggendaria ballerina si è spenta a 98 anni : Conosciuta anche come Prima ballerina Assoluta, Alicia Alonso si è spenta a Cuba nelle scorse ore all'età di 98 anni mentre era ricoverata in ospedale a L'Avana a causa di problemi di salute dovuti all'età avanzata. Considerata per decenni simbolo vivente della danza, nella sua vita aveva ricevuto attestazioni di merito i tutto il mondo.Continua a leggere

Lutto atroce nel mondo della moda : Sophia è morta. Aveva solo 47 anni : Sophia Kokosalaki è morta, in molti se lo aspettavano ma come sempre in questi casi, è comunque un fulmine a ciel sereno. Lutto nel mondo della moda. La Kokosalaki, stilista greca naturalizzata inglese, è morta prematuramente all’età di quarantasette anni. A darne notizia il sito WWD. Sophia Kokosalaki, nata nel 1972 ad Atene, dopo gli studi Grecia Aveva scelto di trasferirsi a Londra. Conosciuta per la sua estetica del drappeggio, dopo gli ...

Lutto nella musica : la cantante Sulli trovata morta in casa - “ipotesi suicidio”. Aveva 25 anni : trovata morta in casa dal suo manager. Aveva solo 25 anni Sulli, star sudcoreana che era considerata la ribelle del K-pop. All’anagrafe Choi Jin-ri, Aveva milioni di fan (6 solo su Instagram). Tutti sconcertati dalla notizia, che ha fatto presto il giro della rete, della sua morte. Per ora, riporta il Corriere della Sera, l’ipotesi più accreditata è quella del suicidio. Sulli era nata il 29 marzo 1994 a Pusan e Aveva iniziato la carriera nel ...

Cinema in Lutto. Volto di oltre cento film e candidato all’Oscar - l’attore Robert Forster è morto nella sua casa : Cinema in lutto per la morte di Robert Forster. l’attore ha recitato in oltre cento film ed è stato candidato al premio Oscar come miglior attore non protagonista nel 1998 per “Jackie Brown” di Quentin Tarantino, dove impersonò Max Cherry, ruolo creato per lui dal regista. Secondo quanto riferito dal suo agente a “The Hollywood Reporter, l’interprete statunitense è morto venerdì11 ottobre nella sua casa a Los Angeles, all’età di 78 anni, in ...

Addio a Luigi Avolio! Lutto nel mondo dello spettacolo : lo hanno ritrovato in casa - senza vita : È una giornata triste, il mondo dello spettacolo piange la scomparsa del giornalista Luigi Avolio, conosciuto da tutti come Gigi. Avolio è morto in casa sua, questa notte. La scoperta del corpo ormai privo di vita è stata fatta dai familiari del giornalista partenopeo, che lo hanno trovato disteso a terra alle prime luci del mattino, dopo diversi tentativi di mettersi in contatto con lui nelle ore precedenti. Cinquantasettene anni compiuti ...

“Ciao grande uomo”. Un altro Lutto nella musica. Addio a Larry Junstrom : Il mondo della musica perde un altro dei suoi profeti. All’età di 70 anni è morto Larry Junstrom, bassista dei Lynyrd Skynyrd e dei 38 special. Una carriere lunga quasi 40 anni, dal 1977 al 2014, che ha vissuto la sua parabola conclusiva il 6 ottobre. L’annuncio è stato dato dalla sua famiglia. Immediato il ricordo della sua ultima band che dalla sua pagina Facebook scrive: “Il grande uomo del basso ci ha lasciati. Ha suonato nelle arene di ...

Giorgia Mattioli è morta : Lutto nella moda/ Figlia di Franco - fondatore della Ferré : Giorgia Mattioli è morta: lutto nel mondo della moda. Era la Figlia di Franco, colui che aveva fondato la GianFranco Ferré Spa

Lutto nel mondo della moda : Giorgia aveva 61 anni. La sua città senza parole : Era l’erede di un vero impero della moda e nella moda ancora lavorava come imprenditrice insieme al figlio Alessandro. Addio ad una grande donna: Giorgia Mattioli che se n’è andata giovedì sera a 61 anni e la notizia è stata diffusa oggi – a esequie avvenute nella massima riservatezza per volontà della famiglia – dal popolare sito internet di calcio Zerocinquantuno di cui Giorgia era socia finanziatrice, a conferma della sua passione rossoblù. ...

Notizie del giorno – Lutto nel mondo del calcio - l’11 del Milan con Spalletti - Mazzola contro Conte e la Juve : Lutto NEL mondo DEL calcio – Gravissimo Lutto nel mondo del calcio nelle ultime ore, è morto il calciatore argentino Ezequiel Esperon, il centrocampista è precipitato dal sesto piano di un palazzo in cui si trovava con degli amici a causa di una ringhiera che ha ceduto sotto il suo peso. Immediato l’intervento dell’ambulanza, Esperon dava ancora segni di vita ma è morto durante il trasporto in ospedale. Il calciatore era svincolato ...

Lutto nel mondo della moda : morta Giorgia Mattioli - erede di Franco Mattioli : Giorgia Mattioli, stilista, imprenditrice tifosa del Bologna Calcio ed erede di Franco Mattioli, l'uomo che aveva fondato nel 1978 la GianFranco Ferré S.p.A, si è spenta a 61 anni. La morta risale a giovedì scorso ma la notizia, per volontà della famiglia, è stata diffusa solo in queste ore dopo i funerali.Continua a leggere

Gravissimo Lutto nel calcio - calciatore cade dal sesto piano e muore [NOME e DETTAGLI] : Gravissimo lutto nel mondo del calcio nelle ultime ore, è morto il calciatore argentino Ezequiel Esperon, il centrocampista è precipitato dal sesto piano di un palazzo in cui si trovava con degli amici a causa di una ringhiera che ha ceduto sotto il suo peso. Immediato l’intervento dell’ambulanza, Esperon dava ancora segni di vita ma è morto durante il trasporto in ospedale. Il calciatore era svincolato dopo aver giocato el ...

Lutto nel cinema : l’amato comico Rip Taylor è morto dopo un malore improvviso : Lutto nel mondo del cinema: è morto un attore americano amatissimo da tutti. Parliamo di Rip Taylor, comico molto noto in patria e soprannominato “The king of confetti”, che sarebbe come dire il re dei coriandoli. Rip Taylor è morto domenica 6 ottobre al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, aveva 84 anni. La settimana prima della sua morte era stato ricoverato presso il reparto di terapia intensiva dell’ospedale a seguito di un malore. ...