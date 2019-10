Ludwig Koons | figlio Cicciolina denunciato per droga Blitz a casa di Ilona Staller

Eroina e un bilancio in casa - denunciato Ludwig Koons figlio di Ilona Staller : Un grammo di Eroina e un bilancino di precisione in camera. Per questo Ludwig Koons , figlio di Ilona Staller , è stato denunciato dai carabinieri. I militari dell’Arma hanno trovato nell’appartamento di Roma, come riporta Il Messaggero, anche tre cittadini del Gambia, suoi ospiti, o forse affittuari, che sotto al letto avevano una valigia con chilo e settecento grammi di marijuana e quattromila euro in contanti. I tre africani sono ...

