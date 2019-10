LOREDANA LECCISO E AL BANO La foto su Instagram | è tornato l' amore?

LOREDANA LECCISO e Al Bano : nessuna parola - solo immagini d’amore - : Roberta Damiata Loredana ha postato una tenera foto di lei e di Al Bano, che spegne le polemiche degli ultimi giorni e mostra invece una coppia affiatata e felice “Quando il colore è un optional…” con queste parole, seguite da un cuoricino, Loredana Lecciso ha postato una bellissima foto di lei e di Al Bano, presa in un momento di vita quotidiana. Non una foto in posa, semplicemente uno scatto, magari fatto da uno dei loro figli, che ...

Monica Setta : “Io e LOREDANA LECCISO amiche come prima” : Loredana Lecciso e Monica Setta sono ancora amiche Il rapporto tra Monica Setta e Loredana Lecciso non si è minimamente rotto per colpa di Romina Power. In un’intervista rilasciata all’ultimo numero di Vero la conduttrice di Unomattina in famiglia ha fatto chiarezza sugli ultimi pettegolezzi. Pettegolezzi partiti dopo che è stata la stessa Setta a […] L'articolo Monica Setta: “Io e Loredana Lecciso amiche come ...

LOREDANA LECCISO : "Non rivedrete mai più insieme Romina e Al Bano" - : Marina Lanzone Intervistata da Nuovo, Loredana Lecciso si è lasciata scappare una frase inaspettata: "Al Bano e Romina? insieme non li vedrete più" "Al Bano e Romina? insieme non li rivedrete mai più". Questa affermazione rischia di spazzare via secoli di ipotesi e speranze riguardo una delle coppie più amate e seguite della televisione italiana. E chi è stata a pronunciarla? Proprio Loredana Lecciso. A riferilo nel corso della ...

LOREDANA LECCISO : “Al Bano non tornerà con Romina” E sul GF Vip… : Al Bano e Romina Power: Loredana Lecciso rompe il silenzio Loredana Lecciso ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Nuovo. In questa occasione la donna si è lamentata molto del fatto che è stata spesso e volentieri attaccata sul web. A quel punto il giornalista del magazine diretto da Riccardo Signoretti le ha chiesto il motivo di questi attacchi. E la ex compagna di Al Bano ha risposto laconicamente: “Perchè molte persone ...

Monica Setta non parlo più con LOREDANA LECCISO ecco il perchè : Ospite del salotto pomeridiano di Caterina Balivo Monica Setta, ha raccontato di aver rotto ogni rapporto con Loredana Lecciso. La Setta è in tv al fianco di Tiberio Timperi a “Unomattina in famiglia”, ha infatti raccontato che la sua amicizia con Loredana Lecciso, conosciuta grazie al programma “Le donne lo sanno” in onda sull’emittente radio Radionorba, sia di fatto finita. Le due avevano subito instaurato un grande rapporto di amicizia, ...

Monica Setta non parlo più con LOREDANA LECCISO ecco il perchè : Ospite del salotto pomeridiano di Caterina Balivo Monica Setta, ha raccontato di aver rotto ogni rapporto con Loredana Lecciso. La Setta è in tv al fianco di Tiberio Timperi a “Unomattina in famiglia”, ha infatti raccontato che la sua amicizia con Loredana Lecciso, conosciuta grazie al programma “Le donne lo sanno” in onda sull’emittente radio Radionorba, sia di fatto finita. Le due avevano subito instaurato un grande rapporto di amicizia, ...

Monica Setta : Ho elogiato Romina Power e LOREDANA LECCISO è sparita : Ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, Monica Setta ha confidato che il rapporto di amicizia con Loredana Lecciso, negli ultimi tempi, si è interrotto e che di questo distacco potrebbe essere causa - suo malgrado - Romina Power. L'amicizia tra la conduttrice di Unomattina in famiglia e l'ex compagna di Al Bano nacque quando le due, insieme a Rita Dalla Chiesa, conducevano la trasmissione Le donne lo sanno su Radionorba. Quello tra Monica Setta ...

Monica Setta - la rottura con LOREDANA LECCISO per colpa di un complimento a Romina : Le due sono amiche da anni, ma l'incontro fra la giornalista e l'ex moglie di Al Bano ha creato delle tensioni

Vieni da Me - Monica Setta : "Ho fatto i complimenti a Romina Power - e..". Brutale reazione di LOREDANA Lecciso : Nel salotto di Vieni da Me, in onda su Rai 1, Monica Setta si è lasciata andare un'impensabile confessione. La giornalista, attualmente impegnata al fianco di Tiberio Timperi a Unomattina in famiglia, ha raccontato a Caterina Balivo di non avere più alcun tipo di rapporto con la storica amica Loreda

Vieni da Me - Monica Setta : "Ho fatto i complimenti a LOREDANA LECCISO - e..". Brutale reazione di Romina Power : Nel salotto di Vieni da Me, in onda su Rai 1, Monica Setta si è lasciata andare un'impensabile confessione. La giornalista, attualmente impegnata al fianco di Tiberio Timperi a Unomattina in famiglia, ha raccontato a Caterina Balivo di non avere più alcun tipo di rapporto con la storica amica Loreda

Monica Setta : "Ho fatto un complimento a Romina Power - ora LOREDANA LECCISO non mi parla più" : Una confessione inedita quella di Monica Setta che, ospite del salotto di Caterina Balivo, a Vieni Da Me, ha raccontato di aver rotto ogni rapporto con Loredana Lecciso.La giornalista, al momento impegnata in tv al fianco di Tiberio Timperi a Unomattina in famiglia, ha infatti raccontato che la sua amicizia con Loredana Lecciso, conosciuta grazie al programma Le donne lo sanno in onda sull'emittente radio Radionorba, sia di fatto finita. Le ...

Monica Setta ha litigato con LOREDANA LECCISO per colpa di Romina Power : Perché Monica Setta e Loredana Lecciso hanno litigato: c’entra Romina Power Confessione inedita di Monica Setta a Vieni da me. Nel salotto di Caterina Balivo la giornalista, attualmente impegnata con Tiberio Timperi a Unomattina in famiglia, ha ammesso di non avere più rapporti da qualche tempo con Loredana Lecciso. Le due si sono conosciute grazie […] L'articolo Monica Setta ha litigato con Loredana Lecciso per colpa di Romina Power ...

Domenica Alive - LOREDANA LECCISO è Pretty Woman (video) : Nel corso dell'ultima puntata di 'Domenica Live' in onda, oggi, 29 settembre 2019, è partito ufficialmente 'Domenica Alive', lo speciale torneo, in cui, alcuni vip sono chiamati a reinterpretare alcuni musical e film famosi del passato. Ad inaugurare le danze, Loredana Lecciso che, per l'occasione, si è calata, nei panni di 'Pretty Woman', la pellicola del 1990, interpretata da Julia Roberts e Richard Gere.prosegui la letturaDomenica Alive, ...

LOREDANA Lecciso/ Video - l'ex compagna di Al Bano sarà Pretty Woman - Domenica Live - : Loredana Lecciso Video, l'ex compagna di Al Bano sarà Pretty Woman, Domenica Live,. Attesa l'esibizione nei panni di Julia Roberts