LIVE Virtus Bologna-Varese basket 87-80 | Serie A 2019-2020 in DIRETTA | la Segafredo

(Di sabato 19 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.00 Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di serata! 21.00 Lainfila la nona vittoria di fila! Labatte 87-80, confermando la vetta a punteggio pieno, oltre ai successi in Europa: i padroni di casa vincono grazie alle giocate di Markovic e Teodosic, rischiando a più riprese considerando i vantaggi notevoli, come il +10 di secondo quarto, controabile a sfruttare i 27 punti di un Mayo superlativo ma che non è bastato: il PalaDozza, sogna. FINE QUARTO QUARTO 87-80 Finisce qui! NONA VITTORIA DI FILA DELLA! 87-80 1/2 di Simmons. 87-79 Paladozza in festa! 87-79 TEODOSIC! DA TRE! GAME SET AND MATCH A 16″! 84-79 Ottimo libero del #7 a meno di 1′. 84-78 Jakovics! Da due e fallo! 84-76 Ancora Hunter! +8. 82-76 Grande giocata di Hunter, che entra in area e si ...

