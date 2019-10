LIVE Virtus Bologna-Varese basket 62-58 | Serie A 2019-2020 in DIRETTA | finale infuocato

Fonte : oasport

(Di sabato 19 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA64-60 -4 degli ospiti! Ottimo rimbalzo di Jakovics. 64-58 Timeout. 64-58 ESULTA MARKOVIC! PENETRA IN AREA E SCHIACCIA! Mostra i muscoli uno dei migliori in campo. 62-58 Penetra Markovic che arriva al ferro. 60-58 CLARK! AL DEBUTTO SEGNA 3 PUNTI! 60-55 DA TRE RICCI! COMINCIA BENISSIMO LA! INIZIO QUARTO QUARTO 20.31 Si prevede unal PalaDozza dopo un gran terzo quarto diche ha recuperato dopo essere stato sotto di 10 punti: Mayo sugli scudi con 7 punti in pochi frangenti che hanno dato problemi alla, ancora avanti nel punteggio. FINE TERZO QUARTO 57-55 3/4 di Markovic dalla lunetta dopo le proteste di Cajo. 54-55 DA TRE MAYO! DA MVP QUEST’OGGI! INCANTO! 54-52 ANCORA MAYO IN CORSA!A -2. 54-50 20° punto di Mayo! 54-48 2/2 di Markovic che questa volta non sbaglia. 52-48 ...

