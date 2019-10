Liguria Allerta Meteo Arancione 20 Ottobre 2019

Fonte : retemeteoamatori

(Di sabato 19 ottobre 2019) Scritto da Andrea Pardini ReteAmatori - Weather for Passion La Protezione Civile della regione, ha pubblicato il seguente bollettino di criticità, indicante un rischio idrogeologico/idraulico per piogge e temporali. L’prevede dalle 14:00 odierne un grado digiallo, per poi passare adsui settori B e D a partire dalla mezzanotte. Nota del Previsore: Per oggi si conferma lo scenario di criticità per rovesci/temporali forti su tutta la regione con possibili risposte repentine in particolare dei bacini piccoli/medi, risposte possibili anche domani per via della persistenza dei fenomeni. Dalla notte nel Centro-Ponente, già interessato dalle copiose piogge dei giorni scorsi e delle ultime 24-36ore, si attendono nuovi innalzamenti significativi di livello idrometrico dei corsi d’acqua anche a fronte di piogge/rovesci di minor ...

