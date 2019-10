L' ex boss della Mala del Brenta Felice Maniero arrestato per maltrattamenti in famiglia

Felice Maniero arrestato : l'ex boss della Mala del Brenta è accusato di maltrattamenti : L’ex boss della Mala del Brenta Felice Maniero è stato arrestato a Brescia con l’accusa di maltrattamenti sulla compagna.Lo scrive il Giornale di Brescia. “Faccia d’angelo”, così era chiamato, da tempo vive nella città lombarda con una nuova identità. L’arresto è scattato ieri dopo la denuncia della donna e secondo le nuove regole del Codice rosso. Maniero è ora in ...

Felice Maniero arrestato - l'ex boss della mala del Brenta in cella per maltrattamenti alla compagna : l'ex boss della mala del Brenta Felice Maniero è stato arrestato a Brescia con l'accusa di maltrattamenti sulla compagna. Lo scrive il Giornale di Brescia. «Faccia...

Felice Maniero - arrestato per maltrattamenti "faccia d'angelo" : l'ex boss della mala del Brenta : l'ex boss della mala del Brenta Felice Maniero è stato arrestato a Brescia con l'accusa di maltrattamenti sulla compagna. Lo scrive il Giornale di Brescia. «Faccia...

Felice Maniero - ex boss della Mala del Brenta arrestato per maltrattamenti : "faccia d'angelo" denunciato dalla compagna : L'ex boss della Mala del Brenta Felice Maniero è stato arrestato a Brescia con l'accusa di maltrattamenti sulla compagna. Lo scrive il Giornale di Brescia. «Faccia...

Aiutava boss della ‘ndrangheta a evitare la cattura : arrestato sovrintendente di polizia di Crotone : Massimiliano Allevato, sovrintendente della polizia di Stato di 52 anni già in servizio nella Squadra Mobile di Crotone, è stato tratto in arresto con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e rivelazione di atti coperti da segreto d'ufficio, con l'aggravante delle modalità mafiose.Continua a leggere

'Ndrangheta - il boss portò la statua della Madonna alla festa patronale : Francesca Bernasconi Il boss Antonio Chifieri è tra i 17 arrestati dai carabinieri questa mattina. L'operazione è stata chiamata Orthrus, come il cane a due teste della mitologia: a reggere la cosca erano infatti Chifieri e Iozzo Durante la processione dell'annuale festa patronale di Torre di Ruggero, aveva portato la statua della Madonna delle Grazie. Ora, Antonio Chieferi, ritenuto il reggente della cosca della 'Ndrangheta che ...

Ergastolo duro - dai boss mafiosi ai terroristi : gli effetti della sentenza della Corte europea : Vivono in «aree riservate», blocchi del carcere organizzati in modo da rendere impossibile qualsiasi contatto con altri detenuti. Perché secondo alcuni, un'occhiata fuggevole...

Mafia - il boss Brusca chiede di andare ai domiciliari. L'ira di una vedova della scorta : «Il nostro dolore non conta niente» : Condannato per la strage di Capaci, nel suo passato c'è anche un bambino sciolto nell'acido: Giovanni Brusca, boss mafioso, ha chiesto gli arresti domiciliari in un ricorso in...

boss della camorra "affitta" una ragazza per regalare un figlio a un affiliato : Versati 10mila euro necessari per pagare una donna dell'Est europeo disposta a cedere il frutto di una sua gravidanza...

Il figlio che convince il papà boss a pentirsi : "Stanco della vita che faceva" : Emanuele e Salvatore De Castro, papà e figlio, stanno svelando gli assetti delle cosche del Nord: oggi sono entrambi...

La serie classica di Doctor Who? Secondo l’ex boss della BBC era “spazzatura” : La serie classica di Doctor Who è andata in onda sulla BBC dal 1963 al 1989 per un totale di 26 stagioni. Lo show venne chiuso a causa del crollo degli ascolti e per l'interesse ormai diminuito da parte del pubblico. In quel periodo, Sylvester McCoy vestiva i panni del settimo Dottore, ruolo che ha poi passato al nuovo Signore del tempo, Paul McGann, soltanto sette anni dopo, in occasione del film TV nel 1996. Il lungometraggio è stata solo ...

Mafia foggiana - torna libero il boss di Monte Sant’Angelo Enzo Miucci : era stato arrestato per violazioni della sorveglianza speciale : Enzo Miucci, detto U’ Criatur, è tornato in libertà. Una scarcerazione eccellente nel panorama della Mafia foggiana, perché Miucci è ritenuto l’uomo al vertice del clan Li Bergolis-Miucci, soprannominati i ‘Montanari’ perché la loro massima influenza è esercitata nel territorio di Monte Sant’Angelo, sul Gargano. Trentasei anni, U’ Criatur era stato arrestato dai carabinieri, guidati fino a pochi giorni fa dal ...

‘Ndrangheta in Emilia - due arresti : uno è il nipote del boss Grande Aracri. La denuncia della vittima di estorsione : “Ero perseguitato” : Un nuovo capo di imputazione, quattro indagati e due nuovi arresti a Brescello, comune già commissariato per mafia nel 2016. L’operazione della DDA di Bologna è una costola dell’indagine Grimilde, che nel giugno di quest’anno ha portato dietro le sbarre su decisione del giudice Ziroldi 11 dei 76 accusati, per una cinquantina di reati che vanno dall’associazione mafiosa alla corruzione, dalle minacce alla calunnia, da aggiungere a una miriade di ...

Caso Yara - ministero della Giustizia smentisce l'incontro fra bossetti e finto consulente : Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio, non avrebbe incontrato nessun sedicente consulente. A smontare il 'giallo' è il ministero della Giustizia, con una nota. Negli scorsi giorni si era diffusa la notizia che tale Cesare Marini, in qualità di perito informatico della Procura di Brescia, avesse avuto un colloquio con il muratore di Mapello. Il legale dell'uomo, Claudio Salvagni, ha invece ribadito: ...