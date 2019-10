Leopolda 10 | Boschi | “Il Pd è diventato il partito delle tasse Asse Di Maio-Renzi?

Leopolda - missile di Boschi sul Pd"E' il partito delle tasse - noi no" : missile di Maria Elena Boschi sul Pd dalla Leopolda : "Stanno diventando il partito delle tasse , noi no" . Intanto Renzi annuncia iscrizioni solo online: "Ciao ciao correnti" Segui su affaritaliani.it

Perché alla Leopolda Renzi scommette su Isabella Conti come nuova Boschi : Roma. Matteo Renzi la chiama “la nuova Boschi”, per la felicità - si fa per dire - di quella originale: Isabella Conti, sindaco di San Lazzaro di Savena, rieletta con l’80 per cento, che da pochi giorni ha dato l’addio al Pd per passare a Italia Viva, sarà la madrina della nuova edizione della Leopo