Lazio-Rennes | identificati i 20 responsabili dei saluti fascisti La Lazio fa ricorso

La Lazio è stata punita con la chiusura parziale dello Stadio Olimpico in Europa League per i cori razzisti contro il Rennes : La UEFA ha ordinato la chiusura di quattro settori della Curva Nord dello Stadio Olimpico di Roma nella prossima partita della Lazio in Europa League — in programma giovedì 7 novembre contro il Celtic Glasgow — per i cori razzisti

