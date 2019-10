L’avvocato di Manduca | “Il mio cliente è stato usato dal Gip di Milano”

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 19 ottobre 2019) L’avvocato di Fabioarreperché ritenuto il responsabile dell’omicidio di Daniele Belardinelli, il tifoso interista morto negli scontri prima di Inter-Napoli, è intervenuto ai microfoni di radio Punto Nuovo. Dario Cuomo ha parlato ancora del suo assistito “tratto in arresto con l’accusa di omicidio volontario, ci sarà l’interrogatorio di garanzia davanti al Gip di Milano per fare in modo che venga fuori la verità. Il signornon voleva la morte di nessuno, men che meno di un cittadino che non conosceva nemmeno. Si è trovato al posto sbagliato al momento sbagliato. Dalle immagini si vede che il signorera totalmente circondato dai tifosi armati, la determinazione di accelerare in una situazione di 200 persone contro un’auto è arrivata in un attimo. Non c’era la volontà di cagionare l’evento morte, ma ...

