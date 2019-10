Latte condensato ritirato dal mercato MARCA e LOTTI

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 19 ottobre 2019)dal: la Società A. Menarini ha comunicato che sta per procedere al ritiro precauzionale e volontario daldi quattrodelin polvere per neonati NOVALAC 2. Nello specifico si tratta dei57916 con scadenza 05-2022, 57927 con scadenza 05-2022, 57933 con scadenza 05-2022 e 57996 con scadenza 06-2022 delin polvere NOVALAC 2 800G – cod. 931579888. Novalac 2 è undi proseguimento idoneo all’alimentazione dei lattanti di età 6-12 mesi. Al momento non si conoscono i motivi del ritiro, tuttavia la Società ha invitato le farmacie a bloccare la vendita dei suddetti prodotti. L'articolodalMeteo Web.

