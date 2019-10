La verità dietro la faccia confusa della traduttrice di Trump non è quella

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 19 ottobre 2019) Vedendo le strane espressionialla Casa Bianca durante il discorso di, in molti hanno pensato che il suo volto “preoccupato e confuso” dipendesse dalle parole del Presidente degli Stati Uniti.E invece, stando a quanto riporta il CorriereSera, pare che Elisabetta Savigni Ullman, interprete da 30 anni, e ombra di tutti i leader italiani in visita alla Casa Bianca, abbia semplicemente un modo tutto suo di concentrarsi.Infatti, Elisabetta fissa l’attenzione in questo modo, come testimonia chi l’ha vista riportare in italiano i complessi e logici ragionamenti di Obama e la osserva ora con il ritmo dei discorsi di.D’altronde, scrive il Corriere, i servizi segreti e il Dipartimento di Stato Americano dettano regole rigide a chiunque metta piedi alla Casa Bianca. Sarebbe davvero incredibile se permettessero a unadi ...

NuovoUniverso : La verità dietro la storia virale di misteriosi scheletri nello scantinato di Londra - salvaetore74 : RT @CescFrancesko63: La verità è sempre quella, la cattiveria degli uomini che ti abbassa e ti costruisce un santuario di odio dietro la po… - nuovalepanto : RT @IlPrimatoN: L’odio, la viltà e la negazione della verità si nascondono anche dietro la burocrazia -