La sindrome del bambino vulnerabile e quella paura che tuo figlio possa

Joker - la malattia che fa “ridere” Arthur c’entra con la sindrome pseudobulbare. Il neurologo : “Ecco il motivo dell’incontinenza emotiva” : Quando una madre lo sgrida perché con le sue smorfie sta importunando il figlio, quando scopre una oscura e terribile verità sul suo passato, quando lo licenziano in tronco dall’unico sudicio lavoro che aveva per vivere. Nei momenti più sbagliati, Arthur Fleck ride, e anche a crepapelle. E l’inquietante paradosso è che non lo fa volontariamente. Todd Philips e Joaquin Phoenix l’hanno costruito così il loro Joker: un uomo solo, devastato, ...

sindrome del ‘collo da tablet’ : cos’è e quali sono i rimedi : Spalle curve e occhi fissi sullo schermo sono le conseguenze dell’utilizzo massiccio dei device che possono essere alleviate...

sindrome del “collo da tablet” : più rischi per giovani e donne : Spalle curve e occhi fissi sullo schermo: lo chiamano ‘collo da tablet’, ed è uno degli effetti dell’utilizzo sempre più massiccio di smartphone e altri dispositivi tecnologici. Le ore passate con il collo e le spalle incurvate per leggere le schermate dei device fanno assumere una posizione innaturale al tratto cervicale della colonna, opposta a quella corretta che prevede spalle dritte e mento alto, provocando ...

55enne soffre della sindrome della mano aliena cose le succede è pazzesco : Una malattia rarissima ha colpito una donna di 55 anni chiamata Karen Byrne. La donna per 28 anni è stata condannata a convivere con la Sindrome della mano aliena, una malattia che provoca alcuni minuti di autolesionismo. All’improvviso la donna viene colpita da crisi molto forti e la mano sinistra diventa non più governabile e inizia a schiaffeggiare il suo corpo e in particolare il suo viso. Secondo quanto riferito dai medici la ...

Sia parla della sua malattia : “Ho dolori cronici. Soffro della sindrome di Ehlers-Danlos” : “Ehi, Soffro di dolori cronici. Voglio dire a quelli di voi che Soffrono di dolori fisici ed emotivi che vi voglio bene, andate avanti. La vita è dannatamente difficile, il dolore è demoralizzante e voi non siete soli“. Un messaggio su Twitter, con poche parole, quelle giuste. Così la cantante Sia ha deciso di annunciare ai suoi fan di essere in lotta contro la sindrome di Ehlers-Danlos. Si tratta di una malattia neurologica ...

Il 13 ottobre giornata nazionale delle persone con sindrome di Down : CoorDown in 200 piazze con i suoi volontari con la campagna “Non lasciate indietro nessuno” L’educazione inclusiva, il lavoro, la partecipazione alla vita sociale, la vita indipendente e la possibilità di decidere della propria vita sono diritti fondamentali che dovrebbero essere garantiti a tutti. Negli ultimi 40 anni in Italia gli sforzi intrapresi per realizzare un cambiamento culturale verso la concreta inclusione hanno ...

Sei troppo disponibile e premurosa? Forse soffri della sindrome di Wendy : Vi ricordate Wendy e Peter Pan? L’eterno bambino che non ne vuole sapere di crescere e la ragazzina con uno spiccato senso di responsabilità, che si prende cura di tutti, anche di Peter Pan stesso. Bene, se la sindrome di Peter Pan è nota a tutti, Forse lo è meno quella di Wendy e magari potreste soffrirne anche voi. La sindrome di Wendy è tipica di quelle donne che incentrano la loro vita sulla cura e protezione altrui, perlopiù nei ...

Giornata Nazionale delle persone con sindrome di Down : “Non lasciate indietro nessuno” : L’educazione inclusiva, il lavoro, la partecipazione alla vita sociale, la vita indipendente e la possibilità di decidere della propria vita sono diritti fondamentali che dovrebbero essere garantiti a tutti. Negli ultimi 40 anni in Italia gli sforzi intrapresi per realizzare un cambiamento culturale verso la concreta inclusione hanno portato molte persone con sindrome di Down a raggiungere traguardi importanti. L’obiettivo oggi è far sì ...

Paura del pene rubato o scomparso - cos’è la sindrome di Koro : Che la dimensione del pene sia un’ossessione maschile che si perde nella notte dei tempi è cosa nota a tutti, ma che questa ossessione possa portare alcune persone a temere che esso si restringa fino a scomparire nell’addome lascia abbastanza esterrefatti. Potrebbe, quindi, sembrare una cosa su cui sorridere, ma invece, a coloro cui succede da sorridere non viene proprio. Per due precisi motivi: nella sindrome di Koro, o anche sindrome di ...

La “sindrome del Pierrot” si sta diffondendo anche in ambito musicale - soprattutto nei talent show : Non c’è un carnevale, un circo o una galleria delle maschere che non comprenda il personaggio di Pierrot. Subito riconoscibile per la casacca bianca, il cappello morbido nero, le calze bianche e i bottoni neri, Pierrot è soprattutto famoso per la lacrima dipinta sulla guancia, segno indelebile del suo animo malinconico e dei suoi amori impossibili e incomprensibili, quello per Colombina e quello per la luna. Tutti abbiamo, chi più chi meno, una ...

“sindrome da sesso debole”? Le vere differenze tra il cuore delle donne e quello degli uomini : “Tutto quello che voglio è raggiungere e toccare un altro essere umano, non solo con le mani, ma con il cuore” Le parole di Tahereh Mafi si librano nel panorama della letteratura contemporanea e incantano di verità, facendo capire davvero quanto un essere umano è legato al suo cuore. Anche se, naturalmente, ci sono differenze legate al cuore di una donna e quello di un uomo e non riguardano di certo tutti i preconcetti stereotipati ...

La chiamano sindrome del tramonto ed è un disturbo senile : Può colpire tutti, ma gli anziani ne subiscono maggiormente gli effetti. Scopriamo in che maniera agisce sul corpo e sulla psiche la sindrome del tramonto. Con l’età avanzata, è inevitabile modificare le abitudini quotidiane: i pasti, le ore di sonno, la pulizia e tutto ciò che riguarda la sfera giornaliera, domestica e non. Il corpo cambia e inevitabilmente lo fanno anche le azioni. Ci sono però degli effetti incontrollati, tra questi quelli ...