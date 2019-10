La piazza del People' s Vote a Londra esulta per la sconfitta di Johnson

Roma - Salvini : “Questa è la piazza del popolo contro elite di Palazzo Chigi e Leopolda” : Il leader della Lega ha chiuso la manifestazione Orgoglio Nazionale organizzata a piazza San Giovanni. Davanti a migliaia di persone (200mila secondo il Carroccio) l'ex ministro degli Interni ha duramente attaccato il governo. "Qui c'è il popolo contro le elite di Palazzo Chigi, della Leopolda di Russeau".Continua a leggere

Il centrodestra in piazza alla ricerca dell'unità : Il centrodestra prova a ritrovare l'unità con la grande mobilitazione contro il governo di piazza San Giovanni, una manifestazione che era stata preceduta da frizioni sulla presenza dei simboli della Lega sul palco e per la partecipazione dei militanti di Casapound. "A me dispiace che ci siano i simboli della Lega in piazza, ciò non toglie che questa è una manifestazione dove, speriamo, prevalga il tricolore". All'apertura del ...

Centrodestra a Roma - Salvini : «È la piazza di tutti». Berlusconi : no al governo delle tasse. Gli organizzatori : «Siamo 200mila» : «Questa non è la piazza di Matteo, Giorgia o Silvio, ma di tutti». Così Salvini in piazza San Giovanni apre la kermesse del Centrodestra "Orgoglio italiano"...

Salvini e Renzi - il pienone annunciato in piazza e la Leopolda senza Pd : il sabato italiano dei due Matteo disturbatori del governo Pd-M5s : Uno in piazza San Giovanni a Roma per convincere che “il traditore” non è lui, ma quelli rimasti nel Palazzo. L’altro alla Leopolda di Firenze, per la prima volta leader senza alibi di un partito tutto suo. E’ il sabato dei due Matteo, i due veri disturbatori del governo Conte 2: solo martedì si sono sfidati nella terza Camera di Bruno Vespa e oggi affrontano ognuno la sua piazza. Il primo, Salvini, gioca tutte le carte su una ...

Giorgia Meloni contro Salvini : "In piazza solo simboli della Lega. Persa un'altra occasione" : "Noi ci saremo comunque". Inizia così la nota di Giorgia Meloni prima di proseguire con un'amara osservazione a Matteo Salvini: "Fratelli d'Italia, su tutto il territorio nazionale, si sta mobilitando per la grande manifestazione di domani a piazza San Giovanni. Ci saremo, con le bandiere tricolori,

Giorgia Meloni contro l’organizzazione dell’evento in piazza San Giovanni : “Bandiere Lega? Trattati come ospiti in casa d’altri” : Dopo le polemiche sulla partecipazione di casapound, anche la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, polemizza contro l’organizzazione della manifestazione del centrodestra in piazza San Giovanni, a Roma, alla quale prenderanno parte, tra gli altri, anche il capo politico della Lega (che ha lanciato l’evento), Matteo Salvini, e il fondatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi. A indispettire Meloni è il fatto che a ...

