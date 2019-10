La Lazio risponde a Gasperini | “dichiarazioni ingiustificate e inaccettabili”

Video/ Bologna Lazio - 2-2 - : highlights e gol - Immobile risponde due volte - Serie A - : Video Bologna Lazio, risultato finale 2-2,: gli highlights e i gol della partita giocata al Dall'Ara nella settima giornata del campionato di Serie A.

Lazio-Rennes 1-1 Milinkovic risponde a Morel : La Lazio di Simone Inzaghi fa il suo esordio stagionale in Europa League di fronte ai propri tifosi, ed ospita il Rennes per la seconda giornata del Gruppo E di qualificazione ai sedicesimi di Europa...

LIVE Lazio-Rennes 1-1 - Europa League in DIRETTA : Milinkovic-Savic risponde a Morel. Si accende la partita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 67′ Sbroglia senza problemi la difesa della Lazio. 67′ Rovesciamento del fronte di gioco, Vavro mette in angolo. 66′ Traiettoria lunghissima su cui Immobile può poco. 65′ Continua a spingere la Lazio, che guadagna subito un nuovo cornere. 64′ Milinkovic-Savic SIGLA IL PUNTO DELL’1-1! Gran girata di prima a pelo d’erba del centrocampista serbo, che ...

La Lazio risponde su Lotito : strumentalizzazione di un termine inappropriato : La Lazio risponde alla questione della gaffe di Lotito. Il presidente biancoceleste, nei giorni scorsi aveva detto: “Buu non è sempre un’offesa razzista, noi da bambini lo gridavamo anche a quelli con la pelle normale, bianca“. Il club della Capitale interviene con una nota pubblicata sul suo sito, a firma del portavoce Arturo Diaconale. La reazione suscitata dalle parole di Lotito è definita “una esasperata ...

Pagelle e Highlights 6^ giornata Serie A : Cagliari-Verona 1-1 - Faraoni risponde a Castro. Lecce-Roma 0-1 - Dzeko fa volare i giallorossi. Lazio-Genoa 4-0 - super Immobile : Pagelle 6 giornata- Tutto pronto per la 6^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Juventus e SPAL. Tante le novità firmate Sarri. In porta tornerà Buffon dal primo minuto, mentre in difesa ci sarà spazio per Matuidi sulla sinistra. Confermato il 4-3-1-2, Ramsey agirà alla spalle di Dybala e Cristiano Ronaldo. […] L'articolo Pagelle e Highlights 6^ giornata Serie A: Cagliari-Verona 1-1, Faraoni risponde a Castro. Lecce-Roma 0-1, ...

Lazio - Inzaghi in conferenza : “Battibecco con Immobile?” - il tecnico risponde così… : “Domani sarà una partita impegnativa contro una squadra forte. Serviranno coraggio e personalità perché troveremo un ambiente carico e uno stadio pieno che inciterà i nostri avversari fino alla fine. Servirà lucidità”. Sono le parole dell’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, nella conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Inter a San Siro. “Dobbiamo sempre lavorare tutti insieme con i piedi per ...

Lazio-Roma 1-1 - Luis Alberto risponde a Kolarov. Pali - traverse - gol annullati : emozioni e occasioni ma il derby non ha padrone : Il derby della Capitale non ha un padrone. Lazio e Roma si dividono la posta: un gol per tempo, prima di Kolarov su rigore e poi Luis Alberto, e il faccia a faccia finisce 1-1. Una partita ricca di emozioni, intensa e giocata a ritmi alti: la prima metà è spettacolare con cinque Pali e traverse colpiti dalle due squadre (3 della Lazio con Leiva, Immobile e Correa e 2 della Roma con Zaniolo) e almeno 7 limpide occasioni da rete in particolare di ...