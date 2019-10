La Juve batte il Bologna 2-1 | ma quanti rischi

Juventus - Agnelli dice la sua : “Scudetto? Ecco chi dovremo battere” : Juventus – L’Inter può mettere in difficoltà la Juventus e minare il suo dominio sulla Serie A che dura da ormai 8 anni. Questa è stata l’indicazione delle prime 7 giornate di campionato e questo è anche il pensiero di Andrea Agnelli. Dal palco del ‘Leaders Sport Business Summit’ al Twickenham Stadium di Londra, il numero uno bianconero ha voluto applaudire la squadra di Antonio Conte, riconoscendola come una valida ...

Inter-Juventus - otto cose che ci ha detto il Derby d’Italia : i bianconeri sono ancora la squadra da battere : Inter-Juventus è stato lo spot perfetto del momento che sta vivendo il calcio italiano. Il nostro campionato è in crescita e lo è già dallo scorso anno. L’arrivo di un campione come Cristiano Ronaldo era stato il primo segnale che qualcosa stava cambiando. Ieri sera ne abbiamo avuto la conferma. Una partita dai ritmi serrati, da calcio inglese. Non a caso in panchina c’erano due tecnici che il calcio britannico lo hanno ...

È finita la ricreazione - la Juve batte l’Inter 2-1 : decide Higuain : È finita la ricreazione, la Juve batte l’Inter 2-1. È semplicemente, ancora una volta, la squadra più forte. Probabilmente quest’anno ancora più forte. Ha la solidità della Juventus e i margini di miglioramento di un gioco nuovo. Poi, va da sé, le partite vivono di episodi. Sarri preferisce Dybala a Higuain e dopo quattro minuti Dybala segna il gol del vantaggio. Nella ripresa, sull’1-1, pareggio di Lautaro Martinez su rigore ...

La Juventus batte l'Inter per 2-1 a San Siro : La Juventus vince 2-1 a Milano con l'Inter e balza al comando solitario della classifica con 19 punti. I nerazzurri inseguono a 18. Decisiva la rete nella ripresa di Higuain. Il primo tempo si era concluso sull'1-1 grazie ai gol di Dybala e Lautaro Martinez su rigore.

Higuain - Bernardeschi e Cr7 - la Juve batte 3-0 il Bayer Leverkusen : Una vittoria rotonda e un buon test in vista del derby d'Italia di domenica. La Juventus batte 3-0 il Bayer Leverkusen

La Juventus batte 2-0 la Spal - l'analisi della sfida : bene Cristiano Ronaldo - male Rabiot : La Juventus, ieri ha battuto per 2 a 0 la Spal e il risultato, poteva essere più ampio, se non fosse stato per diverse importanti parate del portiere ospite. La squadra di Maurizio Sarri, resta sulla scia dell'Inter, vittoriosa a Genova contro la Sampdoria per 3 a 1. Adesso c'è la Champions League: a Torino arriva il Bayer Leverkusen, mentre l'Inter se la vedrà con il Barcellona, due partite che giungono pochi giorni prima dello scontro diretto ...

Serie A - la Juventus batte la Spal… E Sarri snobba l’Inter : Serie A – Vince in casa per 2 a 0 la Juventus nel pomeriggio, in attesa del risultato del match che avrà inizio a minuti tra Sampdoria e Inter. Intanto, il tecnico bianconero, nel commentare la vittoria, ha commentato così l’inizio stagione dei nerazzurri: Juventus, Sarri snobba l’Inter: in Serie A è già sfida a 2 “Inter? Non saprei. In questa stagione non l’ho ancora vista, stiamo giocando spesso noi e quindi mi ...

LIVE Juventus-SPAL 2-0 - Serie A in DIRETTA : Madama batte gli estensi e conquista la vetta in attesa dell’Inter! Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VIDEO highlights E GOL JUVENTUS-.SPAL 2-0 LA CRONACA DI Juventus-SPAL 17.02 Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata! 17.01 LE Pagelle DELLA JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon 6; Cuadrado 6,5, Bonucci 6,5, de Ligt 7, Matuidi 6; Khedira 7 (dal 61′ Can 5,5), Pjanic 7,5, Rabiot 5,5 (dal 77′ Bentancur 6); Ramsey 6 (dal 65′ Bernardeschi 6); Dybala 6,5, Ronaldo 7. ...

Juve - importanti indicazioni di Sarri in conferenza : ecco cosa ha deciso per combattere l’emergenza terzini : “Difesa a tre? No“. Come preventivabile, nessuna rivoluzione nel modulo da parte di Maurizio Sarri dopo l’emergenza terzini. Queste le sue parole in conferenza alla vigilia del match della Juve contro la Spal: “La difesa a tre per me è difficile da proporre, se non per gestire qualche piccolo spezzone di partita. Il rischio di finire a 5 è elevato. Abbiamo provato ieri una soluzione e oggi ne proveremo ...

Calciomercato Juventus : piace Haaland e Raiola può dare una mano a battere le concorrenti : È Erling Haaland il nuovo obiettivo del Calciomercato della Juventus. Lo rivela il Guardian che svela l’interessamento dei bianconeri pronti alla battaglia con le due squadre di Manchester. Il gigante norvegese si è mostrato al mondo con la tripletta all’esordio in Champions League contro il Genk. Il Salisburgo al momento non commenta i rumors e si tiene stretto il suo gioiello che a soli 19 anni non solo è titolare ma in questa stagione ha già ...

Juve batte Verona : Cristiano Ronaldo è decisivo anche se non brilla : Nella gara valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A la Juventus supera a fatica il Verona di Ivan Juric per 2-1. La "Vecchia Signora" si è ritrovata sotto di un gol nella prima frazione di gioco ed è stata brava a non perdere la calma e rimontare, grazie alle reti di Ramsey su assist di CR7 e alla rete dello stesso portoghese nella ripresa su calcio di rigore....Continua a leggere

Calcio - Serie A : l’Inter batte il Milan 2-0 con Brozovic-Lukaku e risponde alla Juventus. Bianconeri a fatica contro il Verona : Oggi si sono giocate tre partite valide per la quarta giornata della Serie A 2019-2020, riflettori puntati in particolar modo sul Derby della Madonnina che ha regalato grande spettacolo in prima serata. L’Inter ha sconfitto il Milan per 2-0, prova perfetta dei nerazzurri che si sono imposti con pieno merito e hanno così riscattato il deludente pareggio con lo Slavia Praga in Champions League: quarta vittoria consecutiva in campionato per ...

Sarri fa turn over - la Juve non brilla ma batte 2-1 il Verona : Adesso è proprio come la Juventus di Allegri: fa il turn over, gioca male e vince. Così oggi la Juventus di Maurizio Sarri ha conquistato altri tre punti in campionato, sia pure contro il Verona. A dispetto delle dichiarazioni della vigilia, l’allenatore ha schierato Buffon, Demiral, Ramsey, Bentancur, Dybala. Ha lasciato fuori Szczesny, Khedira, De Ligt, Higuain. E ha superato a fatica la squadra di Juric per 2-1, dopo essere andata in ...

Calcio e Finanza : il Napoli batte la Juve nella crescita social : Calcio e Finanza riporta come al solito un interessante report realizzato grazie a IQUII Sport, lo studio realizzato dalla Business Unit di IQUII per offrire una panoramica completa sulle dinamiche digitali del Calcio europeo: uno strumento di analisi e di studio per professionisti del settore e appassionati. Dal report parla che della crescita social dei club emergono interessanti novità su Napoli, Inter e Juve. Non è una sorpresa la crescita ...