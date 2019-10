Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 19 ottobre 2019) La situazione insta scappando di. L’indignazione degli indipendentisti si è trasformata in una settimana di protesta e di passione politica sfociata nella violenza che non ha prodotto vittime ma che ha trasformato la Capitale ormai in un campo aperto di guerriglia urbana.A Madrid si parla oramai esplicitamente di determinare “lo stato di eccezione” in, a Barcellona si ritiene che il sentimento di indignazione e frustrazione in seguito alla violenza giudiziaria e poliziesca sta generando l’occasione per un pronunciamento finale della separazione dal regno di Spagna.Il paradosso vuole che nella giornata odierna si potrebbe determinare la definitiva riconciliazione delle due Irlande e nella Spagna e nellamoderna si fa ormai esplicitamente riferimento all’Ulster, perché la divisione non è fra catalani e ...

HuffPostItalia : La Catalogna è scappata di mano - bobocraxi : La Catalogna è sfuggita di mano | L'HuffPost - raffaele71 : RT @HuffPostItalia: La Catalogna è scappata di mano -