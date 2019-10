Juventus | un esubero da 40 milioni | lo United bussa alla porta di Agnelli

Fonte : juvedipendenza

(Di sabato 19 ottobre 2019)– Prelevato a parametro zero, il tedesco Emre Can può rivelarsi nell’ennesima plusvalenza dei torinesi. Il centrocampista, capace di disimpegnarsi anche sulle corsie laterali e nella linea difensiva, è finito nel mirino del Manchester, Emre Can puòre 40di euro Stando a quanto riferito da Sky Sports Uk, i Red Devils sarebbero pronti aredicon un’offerta da 40di euro per il nazionale tedesco. Una cifra che potrebbe essere ritenuta congrua ed idonea a convincere i torinesi a privarsi del loro jolly, poco impiegato in questa prima parte di stagione ed escluso (a sorpresa) anche dlista Champions.

