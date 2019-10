Juventus-Bologna | Cristiano Ronaldo da record | Agnelli consegna una maglia speciale per i

Diretta/ Juventus-Bologna - risultato 0-0 - video streaming DAZN : fase di studio : Diretta Juventus Bologna streaming video DAZN: il testa a testa, probabili formazioni, quote, orario e risultato live, ottava giornata di Serie A.

Juventus-Bologna - accoglienza da urlo per Mihajlovic allo Stadium : un caloroso benvenuto per il serbo : Mihajlovic in panchina allo Stadium: calorosissima accoglienza per il tecnico serbo a Torino Sinisa Mihajlovic ce l’ha fatta: il tecnico serbo è regolamente in panchina allo Stadium per guidare il suo Bologna nel terzo anticipo di oggi dell’ottava giornata di Serie A contro la Juventus. A qualche settimana dal termine del secondo ciclo di chemioterapia, Mihajlovic ce l’ha messa tutta per seguire i rossoblu a ...

Serie A - 8giornata/ Napoli-Verona in campo : Juventus-Bologna 'sognando' Ibra : Serie A, 8giornata in corso: pareggio pirotecnico per 3-3 tra Lazio e Atalanta. Oggi anche Napoli-Verona e Juventus-Bologna.

Juventus - grana formazione : contro il Bologna due assenze pesantissime : Juventus – Il club bianconero ha diramato la lista ufficiale dei convocati per il match di stasera contro il Bologna (ore 20:45 – Allianz Stadium). Tra i giocatori a disposizione di Sarri non figurano il brasiliano Douglas Costa e il gallese Aaron Ramsey. Torna invece il laterale destro Danilo, regolarmente a disposizione del tecnico ex Chelsea. Juventus, 2 assenti illustri: la lista dei convocati Ecco la lista dei giocatori ...

Juventus Bologna probabili formazioni - sorpresa in attacco di fianco a CR7 : Juventus Bologna probabili formazioni – Le scelte definitive verranno compiute solo dopo la rifinitura di questa mattina, ma Maurizio Sarri per Juventus-Bologna sembra orientato a schierare Gianluigi Buffon tra i pali e Gonzalo Higuain accanto a Cristiano Ronaldo. Il primo, d’altronde, insegue ancora il record assoluto di presenze in Serie A detenuto da Paolo Maldini mentre il secondo, a differenza del connazionale Dybala, durante ...

Juventus - probabile formazione contro il Bologna : si riparte da Bonucci e De Ligt : Questa sera, la Juventus tornerà in campo dopo la pausa per le nazionali. I bianconeri, stamattina, si sono ritrovati per la rifinitura mattutina, nella quale Maurizio Sarri ha provato la formazione che schiererà contro il Bologna. Il tecnico toscano, al termine dell'allenamento mattutino, la squadra si è ritrovato per il pranzo . Per la gara contro il Bologna, l'allenatore della Juve confermerà il 4-3-1-2, ma resta ancora qualche piccolo ...

PROBABILI FORMAZIONI Juventus BOLOGNA/ Diretta : dubbio tattico per Sarri in attacco : PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BOLOGNA: Diretta tv e orario. I dubbi di Sarri in attacco alla vigilia dell'8giornata del campionato di Serie A.

Probabili formazioni Juventus-Bologna : solita staffetta in porta - davanti Sarri schiera le ‘tre stelle’ : Probabili formazioni Juventus-Bologna – L’anticipo serale del sabato dell’8^ giornata di Serie A mette di fronte allo Stadium i bianconeri di Sarri e i rossoblu di Mihajlovic. C’è attesa per capire se e come la Vecchia Signora riuscirà a dare continuità alla grande e importante vittoria di Milano. solita staffetta in porta, con Buffon che torna a fare il ‘portiere da campionato’. In attacco, invece, ...