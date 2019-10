Italia in Comune rinnova direttivo a Ragusa

Web tax - dal 2020 al via in Italia la tassa del 3% sui ricavi dei grandi gruppi del web. E l’Ocse rilancia una proposta comune : Dopo due anni di rinvii, da gennaio anche in Italia partirà la web tax. Ad ufficializzarlo è stato, ieri, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri: “E’ una delle componenti della manovra”, ha spiegato al termine dell’Ecofin. Sulla carta, la tassa del 3% sui ricavi delle grandi imprese del web c’è già: l’hanno prevista prima la manovra del 2017 e poi la legge di Bilancio per il 2019 del governo gialloverde, che ...

Pesaro - Pd-M5s collaborano in Comune : il sindaco Ricci dà la delega all’Università alla capogruppo pentastellata. Primo caso in Italia : Matteo Ricci siede sulla poltrona di sindaco, Francesca Frenquellucci è la capogruppo M5s e si accomoda tra i banchi dell’opposizione. Eppure da oggi collaboreranno. Il Primo cittadino di Pesaro, eletto con il Pd ed ex responsabile Enti locali del partito, ha deciso di assegnare proprio a lei la delega a ‘Università e Pesaro Studi’. Un passo importante, non solo in chiave comunale. “Abbiamo avviato una collaborazione con ...

Patologia colpisce oltre 1 milione di persone in Italia : comune e diffusa quasi come ictus e cancro ma sottostimata e sotto curata : È comune e diffusa quasi come ictus e cancro1 eppure è ancora oggi sottostimata e sotto curata, parliamo della fibrillazione atriale, una Patologia che colpisce oltre 1 milione di persone in Italia1-2, quasi 90.000 in Campania1-2. Oggi a Castel dell’Ovo è in programma un incontro tra i massimi esperti delle varie discipline che lavorano in sinergia per il trattamento della Patologia con l’obiettivo di valorizzare l’innovazione in un settore che ...

Migranti - raggiunto accordo per documento comune. Lamorgese : “Passi concreti. Italia e Malta non saranno più sole” : Il mini vertice sui Migranti che si è tenuto oggi a La Valletta sembra aver prodotto qualche risultato. I ministri degli interni di Malta, Italia, Francia, Germania e Finlandia, insieme al Commissario per le migrazioni, Dimitris Avramopoulos, hanno raggiunto un accordo di massima sottoscrivendo un "documento comune", che adesso verrà discusso nel Consiglio per gli affari interni già programmato per l'8 ottobre prossimo in Lussemburgo.La ...

Salvini-Berlusconi - incontro a pranzo a Milano. Forza Italia : “Fronte comune per una efficace opposizione al nuovo governo” : “Fronte comune per una efficace opposizione al nuovo governo”: la stringata nota di Forza Italia inviata alle agenzie nel primo pomeriggio ha riassunto il succo del faccia a faccia tra il leader della Lega Matteo Salvini e il presidente azzurro Silvio Berlusconi, che si sono incontrati a Milano per stabilire una ripartenza insieme dopo la fine del governo gialloverde e la nascita dell’alleanza tra M5s e Pd. Il vertice si è ...

Governo : incontro Pd-Italia in Comune - dialogo su enti locali e patto consultazione : Roma, 11 set. (AdnKronos) – “Nella sede del Partito Democratico si è tenuto un incontro tra la delegazione di Italia in Comune, rappresentata dal Coordinatore nazionale Alessio Pascucci sindaco di Cerveteri, dal vicepresidente Damiano Coletta sindaco di Latina, dal vicecoordinatore Michele Abbaticchio sindaco di Bitonto, dall’onorevole Serse Soverini, dal membro del Direttivo Marco Bosi vicesindaco di Parma e la ...

Il Comune dove la mensa scolastica è gratis per tutti gli studenti : il primo caso in Italia : Una scelta rivoluzionaria ed innovativa quella del Comune di Rozzano, nel milanese: refezione scolastica gratuita per tutti...

Comune : evento affidato a Italia Marathon Club-Infront : Roma – È stato aggiudicato in via definitiva l’affidamento in concessione del servizio di organizzazione della manifestazione denominata ‘Manifestazione podistica Maratona Internazionale di Roma – Roma Capitale City Marathon – evento sportivo’ per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 ed eventuale biennio successivo. Lo fa sapere con una nota il Comune di Roma. Il soggetto aggiudicatario, che e’ stato ...

Ragusa Catania : la voce fuori dal coro di Italia in Comune : Ragusa-Catania: la voce fuori dal coro di Italia in Comune. "Quando fu pensata, oltre 20 anni fa, l’aeroporto di Comiso non esisteva"

Governo : Italia in Comune - ‘consegnato a Conte patto dei sindaci’ : Roma, 29 ago. (AdnKronos) – “Qualche minuto fa il nostro Deputato Serse Soverini mi ha comunicato di aver consegnato nelle mani del Presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, il nostro appello e i 10 punti per ridare dignità ai Comuni, firmato da oltre 200 tra Sindaci e Amministratori locali”. Lo afferma in una nota Alessio Pascucci, coordinatore nazionale di Italia in Comune.“Il Presidente Conte ha mostrato ...

Governo : Italia in Comune - ‘consegnato a Conte patto dei sindaci’ : Roma, 29 ago. (AdnKronos) – “Qualche minuto fa il nostro Deputato Serse Soverini mi ha comunicato di aver consegnato nelle mani del Presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, il nostro appello e i 10 punti per ridare dignità ai Comuni, firmato da oltre 200 tra Sindaci e Amministratori locali”. Lo afferma in una nota Alessio Pascucci, coordinatore nazionale di Italia in Comune.“Il Presidente Conte ha ...

Governo : Italia in Comune - ‘patto con sindaci per esecutivo legislatura’ : Roma, 27 ago. (AdnKronos) – Italia in Comune apre ad un esecutivo di legislatura “a condizione che avvii subito un tavolo di confronto permanente con sindaci e amministratori locali sottoscrivendo un impegno serio a rispondere alle istanze dei territori trascurate da tutti i governi che si sono succeduti negli ultimi anni”. A sostenerlo in una nota è Alessio Pascucci, coordinatore nazionale di Italia in ...

Oltraggio ai caduti : caprone pascola sulla fossa comune dei soldati Italiani trucidati da Tito : Fausto Biloslavo Davanti alla lapide che ricorda la strage di 28 prigionieri di guerra italiani dei partigiani di Tito pascola un caprone. E l'accesso al campo è serrato Davanti alla lapide che ricorda la strage di 28 prigionieri di guerra italiani dei partigiani di Tito pascola un caprone. La bestia divora i pochi fili d’erba rimasti nel campo del ricordo, dove lo scorso maggio sono stati riesumati i corpi dei militari ...