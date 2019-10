Io da centralinista a CEO dell' azienda Ho imparato che l' insicurezza ci rende

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 19 ottobre 2019) “Non è che un giorno ti svegli all’improvviso con in mente la direzione da seguiree buttandoti anima e corpo su quella, ogni paura svanisce per sempre”. Non succede così e lo sa bene Cecilia Sardeo, classe 1984, originariaa provincia di Treviso: lei che all’età di 23 anni è partita da sola per un lavoro a progetto in Malesia e si è ritrovata a fare la, lei che - con forza e determinazione - è diventata poi CEO e cofondatricea divisione italia di quella stessa. Lei che - munita solo di computer e di una connessione wi-fi debole - ha dato vita a tre business in tre anni, ha fondato Omnama, uno dei portali di efficacia personale più conosciuti in Italia, e Biz-Academy, la Business Academy digitale tutta al femminile, che aiuta altre donne a credere nelle proprie idee.Il percorso di ...

