In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 Ottobre

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 20 ottobre 2019) La frattura Manovra, ora è Conte che scarica i 5 Stelle: “Chi non ci sta è fuori” Nervi tesi – Il premier va all’attacco dei grillini: “Gridavano onestà, sul carcere andrò fino in fondo” di Tommaso Rodano La ministra eversiva di Marco Travaglio Ci mancava giusto il partito No Tax, ma ora ce l’abbiamo. Lo annunciano festose alla Leopolda le due punte di diamante di ciò che resta del renzismo: la cosiddetta ministra Teresa Bellanova e l’ex-tutto Maria Elena Boschi. La seconda accusa il Pd di essere “il partito delle tasse”, come se ci fosse qualcosa di male. … Al governo Bellanova come B.: “Italia Viva è No tasse” Dalle parole ai fatti – Dalle soglie di punibilità al contante, dal fisco troppo “punitivo” ai molti condoni di Ilaria Proietti L’inchiesta I “gemelli” dell’Air Force Renzi rottamati nel cimitero spagnolo Fuori mercato – A ...

