Fonte : optimaitalia

(Di sabato 19 ottobre 2019) Ultimo weekend prima di una nuova tempesta con rinnovatepreviste perricaricabili. Proprio da21 ottobre, come pure anticipato nelle scorse settimane, entra in vigore una nuova modifica unilaterale del contratto, a dire la verità né la prima e probabilmente neanche l'ultima. Cosa cambierà tra meno di 48 ore? Proprio da questolesi concretizzeranno con l'aumento del costo del piano telefonico di quasi 2, più esattamente 1,99. La modifica colpirà tutti coloro che non hanno un'offerta attiva abbinata alla SIM e chi dispone del piano base25. Come può essere evitata l'ennesima rimodulazione? L'unico modo per evitare il nuovo costo è quello di abbinare alla propria SIM un'offerta che comprenda minuti e giga. Questa operazione, come risarcimento almeno forfettario, darà diritto a 2 giga di ...

OptiMagazine : Imminenti le rimodulazioni #Vodafone per tanti clienti: da lunedì 2 euro in più di spesa -