Fonte : optimaitalia

(Di sabato 19 ottobre 2019)2 è ormai entrato nel vivo. Dopo aver avviato una vera e propria rinascita per la sua celebre e giocatissima Battaglia Reale, i ragazzi di Epic Games hanno infatti invitato tutti gli appassionati a lasciarsi coinvolgere da una nuova ondata di, legate alla Settimana 2.che portano il nome di, e che come da tradizione si rivelano fondamentali per accumulare punti esperienza e avanzare nel nuovo Pass della Battaglia confezionato dal team di sviluppo americano - al netto dei bug per i più impazienti. Anche qui su OptiMagazine non siamo rimasti immuni al fascino di2, ed ecco perché, metabolizzate le sfide inedite, vado a proporvi una piccola e praticaperpropriole, prima che ne vengano introdotte di altre con l'arrivo della terza settimana di gioco. Prima di iniziare, vi ...

OptiMagazine : Imbattibili in #Fortnite Capitolo 2: la guida per completare tutte le missioni Acque Aperte -