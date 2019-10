Il piano della Juventus | 300 milioni di investimenti per arrivare ad un nuovo CR7

Salerno. Donna muore lanciandosi dal sesto piano in via del Carmine nei pressi della farmacia : Giovedì mattina tragico a Salerno dove una Donna si è tolta la vita. La vittima è precipitata dal sesto piano

Il piano della Lega per far deragliare il governo giallorosso : In un'intervista al Corriere della Sera, il senatore leghista Roberto Calderoli dice che “se tutto va bene, il 10 febbraio la Corte Costituzionale delibera e dà il via libera” al quesito referendario per la legge elettorale. Che si chiamerà Popolarellum, “visto che lo deciderà il popolo”. Oggi il quesito viene depositato in Cassazione, e sul referendum “sono sicuro che lo vinceremo” dice. Al Messaggero, il senatore spiega poi che il quesito ...

Palermo : torna piano City - nel weekend musica di pianoforte per le vie della città (4) : (AdnKronos) - Da non perdere neanche gli appuntamenti di 'Piano Night' e 'Piano Sunrise'. Il primo, intitolato 'Piano Sleep', si svolgerà dalle 23 di venerdì alle 6 di sabato nella chiesa di Santa Maria dello Spasimo. L’alba di sabato 28 si leverà invece sulle note del pianista sordo dalla nascita D

Palermo : torna piano City - nel weekend musica di pianoforte per le vie della città (3) : (AdnKronos) - Fra gli appuntamenti da segnare in agenda è sicuramente il concerto di Rami Khalifé, il giovane talento franco-libanese apprezzato per la fusione tra musica pianistica ed elettronica che si esibirà sabato 28, alle 21.30, allo Stand Florio. Ma Piano City Palermo è anche attenta alla sit

Palermo : torna piano City - nel weekend musica di pianoforte per le vie della città (2) : (AdnKronos) - "I due percorsi tematici 'Ci pensa il mare' e 'Piano Quartieri' danno subito il senso di una presenza che ha messo radici in città - sottolinea il sindaco Leoluca Orlando - Ci pensa il mare, e non poteva essere altrimenti a Palermo, la città 'tutta porto', la città dell’accoglienza. E

Palermo : torna piano City - nel weekend musica di pianoforte per le vie della città : Palermo, 24 set. (AdnKronos) - Oltre 50 ore di musica riempiranno nel fine settimana le strade, le piazze e i quartieri di Palermo. torna, dal 27 al 29 settembre, 'Piano City' il festival di Pianoforte organizzato da Associazione Piano City Milano, Fondazione Teatro Massimo, Comune di Palermo, in co

Sole e Celeste... Le figlie di Michelle Hunziker copiano il nuovo look della mamma : Ha intenerito il web il ritratto di famiglia postato su Instagram da Michelle Hunziker con le figlie Sole e Celeste, avute dal marito Tomaso Trussardi. Le piccole, di 6 e 4 anni, dopo aver visto la loro mamma cambiare look, adottando una sbarazzina frangetta prima di tornare al timone di "Striscia la Notizia" con Ezio Greggio, a cui seguirà la conduzione della seconda edizione di “All Together Now” e quella di “Amici Celebrities”, hanno preteso ...

Amazzonia - l’ossessione dell’occupazione. Il piano Bolsonaro per la conquista della foresta : L’occupazione dell’Amazzonia è un’ossessione per i governi autoritari del Brasile da sempre. E non stupisce il piano del presidente Jair Bolsonaro per assecondarla una volta per tutte. Con tre infrastrutture in particolare: la diga idroelettrica a Oriximiná, un ponte sul Rio delle Amazzoni nel municipio di Óbidos e l’estensione dell’autostrada Br-163 a Suriname. Bolsonaro punta alle risorse del suolo e del sottosuolo di un’area considerata ...

Roma - il piano del governo per la riforma della Capitale : nuova governance - più fondi e poteri - investimenti per rifiuti e trasporti : La “piccola Roma” e la “grande Roma”. Come Parigi o, ancor di più, come Londra. Con governance, fondi e poteri speciali. Se ne parla da anni, ma di concreto si è fatto molto poco, quasi nulla. Con l’arrivo del governo sostenuto da M5s e Pd, c’è stata un’accelerazione e la riforma di Roma Capitale è finita alla voce priorità sulla scrivania del neo ministro agli Affari regionali, Francesco Boccia, insieme all’altro grande tema del suo mandato: ...

Commisso show - il presidente suona l’inno della Fiorentina al pianoforte [VIDEO] : Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso ha dato spettacolo anche al pianoforte suonando al pianoforte lo storico inno del club inciso da Narciso Parigi mentre si trovava con un gruppo di amici. Una marcetta, immortalata in un video sui profili social del club viola, che ha acceso il piccolo pubblico presente nella hall di Villa Vittoria, dove si trovava Commisso per la festa che la Fiorentina l’altra sera ha dedicato a sponsor ...

Volley - Pagelle Italia-Bulgaria 3-1 : Giannelli direttore d’orchestra - Zaytsev devastante. Candellaro che sprint - piano che muro! : Ancora una prova in crescendo della Nazionale azzurra che vince in rimonta, 3-1, anche la sua quarta partita dell’Europeo contro la Bulgaria e arriverà a punteggio pieno alla sfida diretta con la Francia per la vittoria del girone. Ecco i voti, giocatore per giocatore, ai protagonisti della sfida contro la squadra di Silvano Prandi. SIMONE Giannelli 8: Quando il gioco si fa duro, il regista azzurro non si tira indietro. Non perde mai la ...

Anticipazione Il Segreto : Francisca salva Adela - il piano della Montenegro : Il Segreto anticipazioni: Francisca aiuta Adela per un motivo preciso Durante i prossimo episodi de Il Segreto vediamo Adela finire nei guai. La dolce maestra di Puente Viejo riceve l’avviso di una denuncia mossa nei suoi confronti da parte di alcuni genitori dei suoi alunni. A quanto pare, alcuni paesani non sono soddisfatti del modo […] L'articolo Anticipazione Il Segreto: Francisca salva Adela, il piano della Montenegro proviene ...

Milano - è caduta un gru dal 29esimo piano della Torre Libeskind a Citylife. FOTO : Mercoledì un braccio meccanico si è schiantato al suolo dopo un volo di 170 metri, fortunatamente senza provocare feriti. I Vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere il mezzo, che era stato istallato sul famoso grattacielo 'Curvo'. LA GALLERY

Roberto Calderoli e il piano per far fuori i giallorossi : sei commissioni in Parlamento ancora della Lega : Prossimo obiettivo: crisi di nervi nella maggioranza. La Lega, che detiene ancora sei commissioni in Parlamento (Affari costituzionali, Giustizia, Difesa, Finanze-Tesoro, Agricoltura e Istruzione), darà del filo da torcere al nuovo governo senza che nessuno per un anno possa smuoverla dal suo posto.