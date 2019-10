Il «piano B» del premier e del Pd |  «Se insistono si va subito alle urne»

Centinaia di persone hanno protestato in Libano contro il piano del governo di imporre nuove tasse : Giovedì sera Centinaia di persone hanno protestato a Beirut, in Libano, contro il piano del governo di imporre nuove tasse su diversi beni, tra cui il tabacco, la benzina e WhatsApp. Il governo ha presentato la sua proposta durante la

Rigopiano - il legale dei familiari delle vittime : “Lo Stato vuole tirarsi fuori dal risarcimento” : Nel giorno in cui il gup di Pescara ha riunito i due procedimenti penali sul disastro dell’hotel Rigopiano l’avvocato, Romolo Reboa, che assiste diversi familiari delle vittime denuncia la mancata costituzione di parte civile dello Stato. “Oggi abbiamo avuto la controprova che lo Stato vuole tirarsi fuori dal risarcimento nei confronti delle vittime di Rigopiano” dice il legale a margine della prima udienza preliminare ...

Rigopiano - il filone sui presunti depistaggi dell’indagine entra nel processo per la morte di 29 persone sotto la valanga : I procedimenti sul disastro dell’hotel Rigopiano di Farindola vengono riuniti. Il filone principale sulla morte di 29 persone a causa della valanga che travolse la struttura turistica nel Pescarese il 18 gennaio 2017 proseguirà di pari passo con quello relativo al presunto depistaggio dell’inchiesta. Lo ha deciso il gup del tribunale di Pescara, Antonella Di Carlo, che ha quindi trasmesso gli atti al presidente del Tribunale per i ...

Manovra - le novità fiscali : dalla revisione delle detrazioni per i redditi alti all’imposta per chi compra casa. Confermato piano Industria 4.0 : detrazioni Irpef azzerate per chi ha redditi alti, con l’eccezione solo di quelle per gli interessi sui mutui. Imposte ipotecarie e catastali più alte per chi compra casa. Riduzione delle esenzioni sui buoni pasto cartacei, mentre aumentano quelle sui ticket elettronici. Stop all’allargamento della flat tax ai redditi compresi tra 65.000 e 100mila euro, previsto dalla legge di Bilancio dello scorso anno quando la Lega era al governo. ...

Inquinamento record a New Delhi - scatta il piano di emergenza : emergenza smog a New Delhi: 25 milioni di abitanti si sono svegliati questa mattina immersi in una fitta foschia. E’ scattato quindi il piano di azione straordinario predisposto delle autorità locali: bandito l’uso dei generatori diesel, le strade saranno irrorate e il numero di veicoli che le percorrono sarà tenuto sotto controllo per 2 settimane. Nel periodo tra settembre e ottobre si crea un mix pericoloso tra gas di scarico delle ...

Imprese : mercato del vetro piano in ripresa - +5% anche grazie a ecobonus : Roma, 15 ott. (AdnKronos) – Il mercato del vetro piano in Italia appare in ripresa; un contributo viene dall”ecobonus’ per la sostituzione di serramenti e finestre. Il principale settore d’impiego del vetro piano resta l’edilizia, che assorbe circa il 65% delle vendite e la maggior parte del vetro è utilizzata per le finestre. Il secondo mercato è quello dell’arredamento che include anche l’arredo ...

Imprese : mercato del vetro piano in ripresa - +5% anche grazie a ecobonus (2) : (AdnKronos) – Il comparto delle finestre ed in particolare il mercato della sostituzione edile assorbe la maggior parte della domanda di vetro piano (in valore), anche grazie al contributo fornito dall’ecobonus alla sostituzione dei serramenti. La domanda di serramenti generata dagli incentivi fiscali è stata infatti nel 2018 pari a un miliardo e 610 milioni di euro. L’analisi si avvale di un campione di 150 aziende che ...

Milano : consiglio comunale approva piano di governo del territorio (3) : (AdnKronos) - Una città, 88 quartieri da chiamare per nome. Gli 88 quartieri di Milano verranno valorizzati attraverso la rigenerazione di piazze, spazi pubblici e offerta di servizi ai cittadini, con l’obiettivo di superare il divario territoriale e sociale tra centro e periferia, creando una città

Milano : consiglio comunale approva piano di governo del territorio (2) : (AdnKronos) - San Siro, Goccia-Bovisa, piazza d’Armi, Ronchetto, Porto di Mare e Rubattino sono le 6 aree della città che si svilupperanno a partire dall’insediamento di “Grandi Funzioni Urbane” come ospedali, impianti sportivi, parchi urbani, sedi amministrative. Alla Goccia-Bovisa, dove è già in c

Milano : consiglio comunale approva piano di governo del territorio : Milano, 14 ott. (AdnKronos) - Con 26 voti favorevoli e 12 contrari, il consiglio comunale di Milano ha approvato il piano di governo del territorio comprendente il nuovo Documento di piano, la variante del piano dei Servizi, comprensivo del piano per le Attrezzature Religiose e la variante del piano

Governo : Pd - ‘con piano casa al lavoro per migliorare vita delle persone’ : Roma, 10 ott. (AdnKronos) – “Ottima notizia il piano per la casa proposto dal ministro Paola De Micheli. Il Partito democratico da mesi sta lavorando per far crescere il Paese. Dopo il taglio delle tasse ai lavoratori dipendenti, il Green New Deal, gli asili nido gratuiti, un altro provvedimento che va incontro alle famiglie, punta a intervenire sull’emergenza abitativa e sulla riqualificazione urbana e delle periferie. Una ...

Inaugurazione del Centro di Comunità di Roio piano - alla presenza del Cardinale Petrocchi : L'Aquila - Sarà inaugurato sabato 12 ottobre alle ore 11, con la benedizione del Cardinale Giuseppe Petrocchi, Arcivescovo di L'Aquila, il Centro di Comunità di Roio Piano, realizzato dalla Caritas Italiana. Il Centro, i cui fondamentali lavori di costruzione sono stati completati nell’ottobre 2012, è stato oggetto di importanti interventi eseguiti dall’Arcidiocesi di L’Aquila per ottenere le autorizzazioni e ...

Mediobanca - Del Vecchio : «Mi aspetto un nuovo piano che non si basi solo su Generali e Compass» : «Mi aspetto un nuovo piano industriale che non basi i risultati di Mediobanca solo su Generali e Compass ma progetti un futuro da banca di investimenti». Così ha risposto il presidente di Delfin, Leonardo Del Vecchio, incrociato da Radiocor fuori dalla sede milanese di Luxottica”