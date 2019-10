Il nuovo umanesimo di Conte e Maritain E' il rimedio contro il letargo cattolico

Il nuovo umanesimo ha bisogno della ricerca : Mai come in questo nuovo inizio di legislatura ho sentito parlare con tanto ardore di finanziamenti per la ricerca pubblica. Addirittura, la ricerca appare al primo dei 26 punti del programma del nuovo esecutivo, e un punto specifico, il numero 7, è interamente dedicato alla necessità di “potenziare il sistema della ricerca”. A dire il vero, anche se con enfasi minore, tutti i Governi che lo hanno preceduto ne ...