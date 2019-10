Il Napoli ritrova Milik e la vittoria | doppietta e Verona al tappeto 2-0

Il Napoli ritrova il copione di Ancelotti : 2-0 alla Sampdoria. Mertens è il divo - Elmas impressiona : Le partite semplici non esistono. Ma nel giorno del battesimo del nuovo stadio San Paolo, il Napoli di Ancelotti non vuole sfigurare. E sfodera una prestazione che cresce col passare dei minuti e col progressivo affievolirsi della Sampdoria targata Di Francesco ( alla terza sconfitta in tre partite). Il Napoli vince 2-0. Con doppietta di Dries Mertens : una rete per tempo. Entrambe da centravanti d’area. La prima su cross basso di Di ...

Sorteggi Champions League – Girone di ferro per l’Inter - Napoli e Atalanta sorridono : la Juve ritrova l’Atletico : Al Grimaldi Forum di Montecarlo sono andati in scena i Sorteggi dei gironi della nuova edizione di Champions League, ecco tutti i raggruppamenti Si comincia a fare sul serio in Champions League, sono andati in scena oggi al Grimaldi Forum di Montecarlo i Sorteggi dei gironi, che vedono l’ingresso nella competizione delle big d’Europa. Quattro le squadre italiane impegnate, divise in una per ogni fascia: la Juventus nella prima, ...