Il monologo di Crozza che sfotte il governo | “Di Maio e Renzi contro il limite di 1000

Crozza e il monologo sull’ambiente che fa riflettere : ‘Frustrati che criticano Greta ultimi a estinguersi - così capiscono quanto sono cog***i’ : Nel giorno del Friday for Future, Maurizio Crozza – nel corso di Fratelli di Crozza in diretta sul Nove – dedica uno dei suoi monologhi all’emergenza climatica. L’artista genovese difende Greta Thunberg: “Tra mille anni, le meduse diranno di lei: ‘Ci è andata bene, se le avessero dato retta ora non saremmo noi la specie dominante sul Pianeta’. Io la vedo come un angelo. Io spero che quei frustrati che la criticano si ...

Giorgio Montanini contro tutti : “Crozza? Si ripara dietro al video. A Nemo il mio monologo fu apprezzato - forse troppo e mi hanno cacciato” : La comicità di Giorgio Montanini punta sul politicamente scorretto, non c’è dunque da sorprendersi se coglie l’occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa non mandandole certo a dire. Da Nemico Pubblico a Ballarò, da Nemo a Dritto e Rovescio: negli ultimi anni il 42enne marchigiano si è dedicato non poco alla tv. In una lunga intervista rilasciata al sito Tvblog accusa Daria Bignardi, ai tempi direttrice di Rai3, di aver ...