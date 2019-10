Il mondo del tennis a lutto | addio al russo Volkov

Arrampicata sportiva - Coppa del mondo 2019 : Bassa Mawerm e Yiling Song trionfano nello speed : Il francese Bassa Mawem e la cinese Yiling Song hanno conquistato la Coppa del Mondo 2019 di Arrampicata sportiva per quanto riguarda la specialità speed (velocità). A Xiamen (Cina) si è concluso il massimo circuito internazionale itinerante, il transalpino ha concluso al quinto posto e ha così trionfato con 17 punti di vantaggio sul russo Vladislav Deulin a cui non è bastato il terzo posto alle spalle del cinese Zhong Qixin e del connazionale ...

Ginnastica artistica - Vanessa Ferrari torna in gara : Coppa del mondo con Lara Mori a fine novembre. La lista dei partecipanti : Vanessa Ferrari tornerà in gara a Cottbus (Germania) nel weekend del 21-24 novembre: la bresciana scenderà in pedana in occasione della tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 di Ginnastica artistica, il circuito che mette in palio alcuni pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 (uno per attrezzo). Nel giorno in cui la Farfalla di Orzinuovi festeggia il tredicesimo anniversario del suo trionfo ai Mondiali, sono state pubblicate le liste ufficiali dei ...

Boxe - Beterbiev manda ko Gvzodzyk : Campione del mondo IBF e WBC dei massimi leggeri : Artur Beterbiev ha sconfitto Oleksandr Gvzodzyk per ko alla decima ripresa nel match che valeva la riunificazione dei titoli mondiali IBF e WBC per quanto riguarda la categoria dei massimi leggeri. Il russo, con un record di quindici vittorie (tutte per ko!), ha conservato la cintura IBF e ha conquistato quella WBC che apparteneva al rivale ucraino (17-1). Il canadese d’adozione si è reso protagonista di un match di grandissimo spessore ...

Giro d’Italia 2020 - Peter Sagan pronto per il debutto! Il tre volte Campione del mondo esordirà nella Corsa Rosa? : Peter Sagan potrebbe partecipare al Giro d’Italia 2020. Il tre volte Campione del Mondo non ha mai disputato la Corsa Rosa durante la sua gloriosa carriera, ha sempre rinviato l’appuntamento con le strade nostrane e non ha mai deliziato il pubblico con le sue gesta funamboliche preferendo sempre il Tour de France. L’alfiere della Bora-hansgrohe sarebbe però vicinissimo al suo storico debutto nella prima grande Corsa a tappe ...

Lutto nel mondo dello sport italiano. Alen Elmazovski aveva solo 18 anni : Alen Elmazovski non ce l’ha fatta, la giovane promessa dell’atletica è morta a 18 anni. Mercoledì pomeriggio era rimasto vittima di un brutto incidente a Bassano del grappa mentre, in sella alla sua Vespa, stava tornando a casa da scuola. Un impatto violentissimo contro un’auto nel quale il ragazzo aveva riportato gravi conseguenze ed era stato pertanto ricoverato in Rianimazione. Lo schianto nel pomeriggio di mercoledì 16 ottobre. Coinvolta ...

World Cheese Awards 2019 : i migliori formaggi del mondo : World Cheese Awards 2019World Cheese Awards 2019World Cheese Awards 2019World Cheese Awards 2019World Cheese Awards 2019World Cheese Awards 2019World Cheese Awards 2019World Cheese Awards 2019World Cheese Awards 2019World Cheese Awards 2019World Cheese Awards 2019World Cheese Awards 2019World Cheese Awards 2019World Cheese Awards 2019Il formaggio migliore del mondo? È americano: il Blue Cheese Rogue River Blue prodotto dalla Rogue Creamery, ...

Domani Convention Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche : “Italia Paese con la maggiore biodiversità al mondo” : “In Sardegna ben 600 siti minerari. Già censiti 400 geositi di cui ben 19 sono stati riconosciuti come monumenti geologici dalla Regione Sardegna. Dal punto di vista mineralogico abbiamo oltre 600 specie mineralogiche”. Lo ha affermato Roberto Rizzo, geologo del Parco Geominerario della Sardegna alla vigilia della Convention Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche che si svolgerà Domani ad Iglesias. In queste ore stanno arrivando Guide ...

Ciclocross - Coppa del mondo 2019-2020 : i convocati dell’Italia per la tappa di Berna : Torna la Coppa del Mondo di Ciclocross in terra europea: terza tappa, ci si sposta in terra svizzera, precisamente a Berna. Scelti i convocati per la Nazionale italiana da parte del commissario tecnico Fausto Scotti. Andiamo a scoprirli. Uomini Elite: Stefano Capponi e Luca Ursino. Donne Elite: Francesca Baroni (Selle Italia Guerciotti), Sara Casasola (Dp66 Giant Smp), Gaia Realini (Vallerbike), Alice Maria Arzuffi, Lucia Bramati, Giulia ...

Sci alpino - Coppa del mondo 2019-2020 : quasi fatte le squadre azzurre per i giganti di Soelden - resta un piccolo dubbio tra le donne : Sono quasi definitive le squadre azzurre che sabato 26 e domenica 27 ottobre parteciperanno al gigante femminile e a quello maschile di Soelden. L’annuncio è stato dato durante un incontro della stampa con la Federazione Italiana Sport Invernali e il suo presidente Flavio Roda. Sono stati presentati gli ultimi partner FISI, Livigno e RTL 102.5, ma anche i Mondiali di biathlon di Anterselva 2020, che si svolgeranno dal 13 al 23 febbraio e di cui ...

“Il dolore più forte del mondo”. Alba Parietti - un lutto per lei impossibile da dimenticare : Certi dolori non passano mai. Restano per sempre. Lo sa bene Alba Parietti che, venerdì 18 ottobre 2019, ha ricordato un dolore enorme che l’ha colpita anni fa. Il 18 ottobre Alba Parietti ha ricordato Luana, la fidanzata del figlio Francesco Oppini che, a 25 anni, nel 2006, morì in un incidente stradale. “Era la notte tra il 17 e il 18 ottobre del 2006 – si legge nel post su Instagram -. Era il giorno del tuo 25esimo compleanno. Era un giorno ...

Donald Trump - ‘cose turche’ nel suo millesimo giorno alla guida del mondo : Giusto poco fa, il 16 ottobre dell’anno 2019, Donald J. Trump ha doppiato la boa dei suoi mille giorni alla Casa Bianca. E lo ha prevedibilmente fatto da par suo, polverizzando record e consolidando primati in ere previe considerati irraggiungibili. Non è riuscito, è vero, a toccare la vetta delle 14mila menzogne, come molti degli specialisti in fact-checking avevano troppo frettolosamente pronosticato durante l’estate. Ma ben altre – e ...

Bella Hadid e Beyoncé sono le donne più belle del mondo : Il viso perfetto è quello di Bella Hadid. La modella, è stata ufficialmente dichiarata la donna più Bella del mondo. Non è una questione di gusti, ma di calcoli matematici, e con quelli non si scherza. Ci ha pensato il famoso chirurgo estetico londinese Julian De Silva a svolgere il (piacevole) compito, sfruttando i canoni di bellezza dell'antica Grecia, riassunti nella regola della sezione aurea. Se questo termine, in ...

Questa è la bambina più bella del mondo : Occhi verdi, capelli biondi e fluenti, sorriso radioso e un carattere “peperino”. Si chiama Alina Yakupova, ha 6 anni ed è la bambina più bella del mondo. Nata in Russia, a Mosca, nel 2013, Alina è una baby modella di successo. Ha iniziato la sua “carriera” quando aveva solo 4 anni e ha già lavorato con brand di tutto rispetto. Testimonial del brand italiano Monnalisa Kids e di alcuni brand russi come Yudashkin e Gloria ...

Gisele Bündchen si vendica sulla classifica delle 10 donne più belle del mondo : La genetica non mente. L’ennesima prova deriva dalla foto appena pubblicata dalla super top model Gisele Bündchen che su Instagram ha affiancato una sua immagine a quella della madre da giovane e le due sembrano davvero due gocce d’acqua.Secondo i commenti dei suoi follower l’operazione social è chiara: sbattere la verità in faccia a chi l’ha accusata in passato di essersi ritoccata, com’è successo ieri a Bella Hadid, che è stata proclamata “la ...