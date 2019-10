Il Link Scotti-Mifsud

"Mifsud non ha mai insegnato alla Link University" - dice il presidente Scotti : “L'ultima volta che l'ho visto era qui al bar interno che dava un'intervista. Ho aspettato un po' che finisse, poi sono andato nel mio ufficio. Da allora è scomparso senza un saluto. Più che a noi, di Mifsud dovreste chiedere in Gran Bretagna”. In un'intervista a La Stampa di Torino, il presidente della Link Campus University Enzo Scotti, ex ministro Dc, parla così di Joseph Mifsud, il professore maltese accusato dai circoli vicini a ...