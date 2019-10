Ibrahimovic voglia di Napoli | «Mi entusiasma | con me il San Paolo sarebbe sempre pieno»

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 19 ottobre 2019) La Gazzetta dello Sport intervista Zlatanche parla del suo desiderio di tornare in Serie A e mette ilin cima alla lista. “Ho 38 anni e l’entusiasmo di un ragazzo con la stessodi vincere: questo per me è tutto” Il suo contratto con i Galaxy è in scadenza a dicembre e Zlatan non è ancora sicuro di voler smettere. A Los Angeles è stato bene e per continuare cerca nuove motivazioni che potrebbero arrivare dall’Italia “Lo sapete è la mia seconda casa”. Ha grandi ricordi nel nostro Paese e una grande amicizia che lo lega a Mihajlovic, ma se c’è una squadra che lo stuzzica davvero non è il Bologna “Ho apprezzato l’ultimo documentario dedicato a Maradona, nessuno è come lui. Ecco, vedendo l’amore di quella città mi verrebbe quasi ladi provare un’esperienza alfantastico ...

AlexAlioscia7 : RT @Gazzetta_it: La prima pagina della #Gazzetta in edicola oggi! ?? #Ibrahimovic: 'Italia, voglio tornare' ?? #Sarri-#Mihajlovic amici con… - Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta in edicola oggi! ?? #Ibrahimovic: 'Italia, voglio tornare' ?? #Sarri-#Mihajlovic am… - luc_goncalves78 : RT @MichaelCuomo7: ??#Ibrahimovic: “Ho apprezzato il documentario dedicato a Maradona, nessuno è come lui e vedendo l’amore della città mi v… -