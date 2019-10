Ibrahimovic in scadenza | “Con me il San Paolo sarebbe sempre pieno!”

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 19 ottobre 2019) Zlatanha rilasciato alcune dichiarazioni bomba alla Gazzetta dello Sport Zlatan, attraverso la Gazzetta dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni dalle quali si evince il suo amore per l’Italia e e per una città in particolare. “Ho 38 anni e l’entusiasmo di un ragazzino, con la stessa voglia di vincere: questo, per me, è tutto. Il contratto scade a dicembre, ma non ci penso, valuterò con calma con la mia famiglia. Per continuare, come dico io, devo trovare un qualcosa di particolare che possa tener vivo il fuoco che ho dentro. L’Italia? E’ la mia seconda casa. Ho ancora un paio di mesi per decidere. Se tornassi vorrei puntare allo Scudetto. Mihajlovic è un amico, ci siamo sentiti e lo ringrazio, ma credo sia difficile possa accadere. Se cambio idea, lo chiamo subito. In A anche oggi sarei in grado di fare una ventina di ...

milani_jeddah : RT @MilanLiveIT: #Ibrahimovic parla del suo futuro ancora tutto da scrivere - MilanLiveIT : #Ibrahimovic parla del suo futuro ancora tutto da scrivere - OnorioFerraro : #Ibrahimovic di ritorno a Milano? È solo una suggestione per l’#Inter ma l’idea è nata. #calciomercato… -