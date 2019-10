Huawei sta trattando la vendita della tecnologia 5G con alcune aziende americane

Huawei Mate 30 e i servizi Google : disponibile un terzo metodo per l’installazione : Un nuovo metodo, che sembra decisamente meno rischioso rispetto ai precedenti, rende semplice l'installazione dei servizi Google su Huawei Mate 30 Pro. L'articolo Huawei Mate 30 e i servizi Google: disponibile un terzo metodo per l’installazione proviene da TuttoAndroid.

Chi riceverà EMUI 10? Confermata la lista di 54 smartphone Huawei e Honor al 18 ottobre : Quali smartphone Huawei e Honor riceveranno la tanto attesa EMUI 10 con annesso l'aggiornamento Android Q? Quali tablet a marchio del brand cineseseguiranno lo stesso destino nei prossimi mesi? Ad oggi 18 ottobre, grazie pure al contributo di una fonte autorevole come Huawei Central, è possibile fornire una lista abbastanza esaustiva dei device vicini all'esperienza software. Cerchiamo dunque di capire in quale direzione stia procedendo ...

Il SuperCharge wireless di Huawei è incredibile : bastano 30' per avere il 50% di carica : Utilizzando il wireless SuperCharge di Huawei da 27 W è possibile ricaricare il Mate 30 Pro del 50% in appena 30 minuti

Quanto è costato sviluppare la serie Mate 30? Ce lo dice Huawei : Huawei ha impiegato tre anni a progettare i nuovi Mate 30: ci sono voluti 3000 ingegneri e svariati tecnici e sviluppatori per portare a termine i 3 smartphone, oltre a 300 milioni di dollari.

Google Camera apk su Huawei P30 Pro Scarica e installa : Se hai lo smartphone Huawei P30 Pro e vuoi installare Google Camera per provare le potenti funzionalità allora sei nel posto giusto. Qui abbiamo la guida uso smartphone per Scaricare Google Camera su Huawei P30 Pro.

Enorme confusione su EMUI 10 per Huawei Mate 20 Pro : risposta ufficiale su beta e rilascio finale : Tocca tornare nuovamente su un argomento molto caldo oggi 14 ottobre, in riferimento agli utenti che nell'ultimo anno si sono portati a casa un Huawei Mate 20 Pro. Da alcune ore a questa parte circola una voce errata in merito alla distribuzione dell'aggiornamento con EMUI 10 nella sua versione definitiva, come vi ho anticipato tra le altre cose nella giornata di ieri. Equivoco evidente, con la news non veritiera che ha preso piede dapprima in ...

Recuperiamo foto eliminate da smartphone Huawei : risposta ufficiale della divisione italiana : Sono diversi gli utenti in possesso di uno smartphone Huawei che ogni giorno cancellano per errore foto ed altri dati presenti all'interno della memoria di uno smartphone. In passato, sulle nostre pagine, abbiamo già parlato di guide apposite per utenti iPhone ed Android nel tentativo di recuperare le immagini cancellate. Alcuni aggiornamenti software, dedicati anche a smartphone non di primissima fascia, hanno consentito al pubblico di ...

State pronti : Huawei Mate X disponibile da fine ottobre con vari miglioramenti : Secondo gli ultimi rumor, il nuovo Huawei Mate X è entrato in piena fase di produzione di massa e mostra un nuovo design

Huawei P30 Pro come scaricare e installare temi da Huawei Themes Store : Huawei Themes Store come si scaricano i temi per Huawei - come installare temi dall'app Store temi su Huawei P30, Huawei P30 Pro

Cosa significano tutte le icone della barra di stato Huawei e Honor? Guida grafica per simboli : Più di qualcuno si sarà spesso chiesto Cosa significano esattamente tutte le icone della barra di stato Huawei e Honor. A parte i simboli più noti perché pure più facilmente presenti sullo schermo del telefono, ce ne sono molti che compaiono di rado e comunque hanno un significato non proprio intuitivo. Per questo motivo vale la pena presentare una Guida "grafica" per conoscere quanto al momento è ignoto. Grazie al contributo di Huawei ...

Huawei e Sunrise stabiliscono un nuovo record per il 5G : raggiunti i 3 - 67 Gbps : Huawei e l'operatore telefonico svizzero Sunrise raggiungono un nuovo record sulla rete 5G, toccando i 3,67 Gbps in download.

Huawei può tornare a rifornirsi dagli Stati Uniti : Passante davanti a un negozio di Huawei a Pechino (foto Vcg/Vcg via Getty Images) Segnali di apertura da parte degli Stati Uniti sul caso Huawei. Secondo quanto riportato dal New York Times, il presidente americano Donald Trump e la sua amministrazione starebbero infatti pensando di concedere le licenze ad alcune aziende statunitensi per tornare a vendere i loro prodotti al colosso cinese delle telecomunicazioni, a patto però che i prodotti ...

Trump promette nuove concessioni a Huawei in vista della ripresa dei trattati con la Cina : L'amministrazione Trump sembra aver deciso di concedere alcune licenze, relative a beni non sensibili, per le compagnie USa che vogliono commerciare con Huawei.

HiSuite Restore è il sistema che permette di installare le app Google su Huawei Mate 30 Pro : Chi possiede un Huawei Mate 30 Pro può installare le app Google tramite l'applicazione HiSuite Restore