Guai per il figlio di Ilona Staller | Ludwig Koons denunciato per possesso di droga

Inter - Sensi ancora ko : problema alla coscia - non recupera per il Borussia in Champions. Conte è nei Guai : Un nuovo problema fisico rallenta il recupero di Stefano Sensi. Il centrocampista dell'Inter, in fase di reinserimento in gruppo a seguito dell'elongazione dell'adduttore che si era procurato durante Inter-Juventus, ha accusato un piccolo fastidio alla coscia destra durante l'allenamento di giovedì.

Juventus - Sarri in conferenza : chi recupera e chi no. Indicazioni su Cuadrado - HiGuain e Dybala : “Sono rientrati in gruppo Danilo e, ieri, Ramsey. Per Douglas Costa e De Sciglio le notizie sono confortanti, ma non c’è stato ancora nessun rientro in gruppo”. Lo ha detto, nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico della Juventus Maurizio Sarri. Domani sera la Juve sfida il Bologna allo Stadium, queste le parole dell’allenatore ai giornalisti. “Di partita in partita, a seconda dei giocatori a ...

Il segreto di HiGuain : un dieta ferrea per riprendersi la Juventus : Questa estate, Gonzalo Higuain è rientrato alla Juventus dopo il prestito al Chelsea e fin da subito le sue intenzioni sono state chiare: il Pipita voleva riprendersi il suo posto all'interno del club bianconero e dopo tanto lavoro agli ordini di Maurizio Sarri ce l'ha fatta. Higuain ha allontanato ogni sirena di mercato a suon di gol ed ottime prestazioni. Inoltre, il Pipita per tornare al top e per riprendersi la Juve ha deciso di seguire una ...

Napoli - clamoroso De Laurentiis : “Ritorno HiGuain? Perchè no?” : Nuovo colpo di scena De Laurentiis dopo le dichiarazioni su Insigne e sulle tematiche mercato riguardante il futuro di Mertens e Callejon. Dopo lo sfogo di ieri, il presidente ha colto l’occasione anche per riaprire le porte del Napoli al clamoroso ritorno di Higuain. Dopo le parole chiare su Insigne: ““Insigne? Deve capire da grande […] L'articolo Napoli, clamoroso De Laurentiis: “Ritorno Higuain? Perchè no?” ...

Grossi Guai per il figlio adottivo di Renato Zero : rischia il carcere. Cosa è successo : Un anno e quattro mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia: è la richiesta della Procura di Roma per il 46enne Roberto Anselmi Fiacchini. Chi è? Il figlio adottivo di Renato Zero. Secondo quanto stabilito dal pubblico ministero Mauro Masnaghetti, Roberto Anselmi Fiacchini avrebbe maltrattato la ex consorte per un periodo piuttosto lungo. La donna, Emanuela Vernaglia, 43 anni, sarebbe stata maltrattata dal figlio adottivo di Renato Zero, ...

Juventus-Bologna - HiGuain forse in vantaggio per una maglia da titolare : La Juventus tornerà in campo domani, sabato 19 ottobre, all'Alianz Stadium contro il Bologna di Mihajlovic. Dopo la sosta, c'è da capire come stanno i vari giocatori e questo potrebbe essere un fattore molto importante. Per quanto riguarda l'attacco, dovrebbe essere Gonzalo Higuain ad affiancare Cristiano Ronaldo. Sarri ha tutti a disposizione tranne Chiellini e Ramsey Il Bologna di Sinisa Mihajlovic è una squadra insidiosa. La Juventus contro ...

De Laurentiis su HiGuain : “Ancelotti non me lo ha mai chiesto. E se lo facesse gli direi : perché no?” : Ieri De Laurentiis ha parlato di tanti argomenti, compreso il possibile ritorno di Higuain al Napoli. “Ancelotti non me lo ha mai chiesto. E se lo facesse gli direi: perché no?” Il presidente ha insistito sulla necessità di non andare in rosso: “Vietato indebitarsi. Questo Napoli si è tolto lo sfizio di avere un allenatore dal calibro internazionale come Benitez e uno dal profilo universale come Ancelotti. Non ci siamo fatti mancare nulla. Io ...

Nei Guai il commercialista amico di Di Maio - indagato per un grosso buco di bilancio : È indagato in una maxi inchiesta su una filiera di società fallite, che avrebbe provocato un buco di 60 milioni di euro. Al centro della vicenda, ci sarebbe il commercialista Enrico Gaia, nome noto in Sardegna e amico, o almeno conoscente, del leader politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio. Secondo quanto riportato da La Verità, Gaia sarebbe coinvolto nel caso perché da "sindaco" della "Sant'Elena Srl, casa di cura privata", riconducibile ...

Bonini : ‘Bernardeschi - Dybala e HiGuain scalpitano per trovare posto e questo è un bene’ : La pausa nazionali volge ormai al termine: sabato infatti riparte il campionato con la Juventus che alle ore 20:45 ospiterà il Bologna all'Allianz Stadium. A parlare della sfida e di altri temi caldi riguardanti entrambi i club è stato il doppio ex Massimo Bonini, nell’intervista rilasciata a TuttoJuve.com. L'ex calciatore pensa che la Juventus non dovrebbe avere problemi con i rossoblù perché può contare su giocatori forti che si possono ...

SPY FINANZA/ I Guai nascosti dalla festa per i risultati di Jp Morgan : Ieri sono stati comunicati risultati trimestrali di Jp Morgan superiori alle attese. Proprio pochi giorni dopo le mosse emergenziali della Fed

Infortunio Sanchez - l’esito degli accertamenti : Guai in vista per l’Inter : Infortunio Sanchez – Problemi per l’Inter. Il cileno Alexis Sanchez ha svolto oggi gli esami alla caviglia destra, colpita da Cuadrado durante l’amichevole tra Colombia e Cile. Sanchez rischia l’operazione chirurgica e 2-3 mesi di stop. Questo il comunicato ufficiale dell’Inter. “accertamenti clinici e strumentali per Alexis Sanchez, nella tarda mattinata di oggi, presso l’Istituto Humanitas di ...

Blitz antimafia - nei Guai amministratore giudiziario : “Teneva per sé i soldi sequestrati ai boss : È finito ai domiciliari con le accuse di peculato e antiriciclaggio Maurizio Lipani, considerato uno dei più validi amministratori giudiziari di beni sequestrati e confiscati alla mafia. Secondo la procura di Trapani, che ha avviato le indagini, si sarebbe intascato soldi provenienti da due aziende ittiche sequestrate al boss trapanese Mariano Agate, uno dei fedelissimi di Totò Riina, per un valore totale di 355mila euro.Continua a leggere

Curricula falsi per fare punteggio 50 bidelli campani nei Guai : Dopo i diplomi contraffatti scattano le indagini sui certificati di servizio falsi. Mancati versamenti all?Inps e servizio dichiarato ma mai prestato: è il nuovo filone di accertamenti...

