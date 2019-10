Governo | si può continuare così?

Governo : Conte - ‘Cdp può rafforzare Terna e Snam’ : Roma, 17 ott. (Adnkronos) – “Il lavoro svolto dai due gestori delle reti di elettricità e gas”, Terna e Snam, “può essere rafforzato dall’opera di Cassa depositi e prestiti”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte intervenendo agli Stati generali dellaL'articolo Governo: Conte, ‘Cdp può rafforzare Terna e Snam’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

FINANZA E POLITICA/ Non solo Renzi - anche S&P's può far traballare il Governo : L'instabilità POLITICA potrebbe tornare a far capolino nelle analisi delle agenzie di rating sull'Italia. Favorendone l'acuirsi

Governo Italia - Conte : l'Europa non può accettare il ricatto di Erdogan : Governo Italia, Conte: Lo dirò chiaro e forte al Consiglio europeo della settimana prossima a tutti i colleghi: l'Ue non può accettare questo ricatto

Taglio parlamentari - Travaglio : “Pd remissivo coi 5 stelle? No - scelta sensata. Il M5s può recuperare identità nel Governo coi dem” : “Il Partito democratico è stato troppo accondiscente col M5s nel Taglio dei parlamentari? No, credo abbia fatto una scelta sensata. Era una riforma che si voleva fare da tempo”. A dirlo, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio. “Con questo governo il Movimento 5 stelle può recuperare parte della propria identità, soprattutto in tre campi: quello ambientale, quello ...

DIETRO LE QUINTE/ Il patto Renzi-Di Maio può smontare il Governo : Italia Viva e M5s non vogliono le lezioni anticipate, ma lavorano per logorare i Dem. Conte intanto gioca la sua partita per diventare un leader

Il politologo Giovanni Orsina : "Pd-M5s - l'azzardo in Umbria può far cadere il Governo" : "L'Umbria sarà il primo test per l'alleanza di Governo Pd -5 Stelle e mi pare che il voto sia percepito così da tutte le parti in causa". Parola del politologo Giovanni Orsina, che vede l'alleanza in Umbria come un azzardo: "Il problema - spiega sulle colonne del Tempo - è che i 5 Stelle alle Region

Pensioni - quota 100 costa 1 - 7 miliardi in meno. Come il Governo può spendere il «tesoretto» : La spesa per “quota 100” e i pensionamenti anticipati senza adeguamento dei requisiti alla speranza di vita si è fermata a 2 miliardi e 14 milioni a metà settembre. Con un risparmio di 1,767 miliardi rispetto a quanto previsto dal governo Conte-1 a gennaio

Renzi : “Chiunque può passare a Italia Viva - ma deve aiutarci a mandare avanti il Governo” : Il senatore Matteo Renzi, in un'intervista a Radio 24, ha ribadito che non farà mancare il suo voto sul taglio dei parlamentari, calendarizzato per il 7 ottobre: "C'è un accordo per votare tutti a favore, un accordo di governo. Poi votare senza riforma in cui si superava il bicameralismo è un'occasione persa ma taccio e voto".Continua a leggere

Evasione - l'ultima trovata del Governo giallo-rosso : quanto puoi risparmiare se paghi con carta di credito : "Stiamo pensando a un intervento radicale in legge di Bilancio, un meccanismo che vada a incentivare l'utilizzo della moneta elettronica rispetto al contante". Ad annunciare gli incentivi per l'uso delle carte di pagamento è Giuseppe Conte. La formula allo studio prevede che sopra una certa soglia d

Governo - Vespa su Renzi : 'Può chiudere la chiavetta dell'ossigeno in qualsiasi momento' : Matteo Renzi contro Matteo Salvini: presto potrebbe davvero diventare realtà quello che, senza ombra di dubbio, potrà essere considerato l'evento politico televisivo dell'anno. A moderarlo ci sarà Bruno Vespa, che nel consueto spazio rappresentato dal suo editoriale su Quotidiano.net ha provato ad analizzare l'attuale scenario politico italiano, con particolare riferimento al leader della Lega e al numero uno del neonato partito Italia Viva. Il ...

Sgarbi : 'Questo è Governo Grillo-Renzi - Zingaretti non può essere completamente c...' : Erano in pochi ad immaginare qualche anno fa che Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle potessero formare una maggioranza destinata a sostenere lo stesso governo. Proprio l'attuale situazione politica è finita sotto la lente d'ingrandimento di Vittorio Sgarbi. Da ospite di Otto e mezzo, il deputato e critico d'arte ha inteso manifestare quella che è la sua idea su quali siano le strategie politiche che si celano dietro i fatti che si sono ...

Andrea Marcucci - il senatore Pd che può far esplodere il Governo. Di Battista e il sospetto di Di Maio : "Tenetelo a bada". Nel Pd non hanno apprezzato l'uscita libera di Alessandro Di Battista, che su Facebook ha invitato i grillini a non fidarsi di Matteo Renzi e dei democratici. L'invito di Andrea Marcucci, renziano rimasto al Nazareno (uno dei "pali", per dirla con le parole di Dibba) non viene rac

“Con questo Governo si può dialogare” - dice Landini : “Per noi quota 100 non ha mai significato una revisione della legge Fornero”, dice Maurizio Landini, segretario della Cgil, parlando presumibilmente anche a nome degli altri sindacati confederali che hanno appena incontrato il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. Il tema delle pensioni, di quelle

Nessuno può formare il Governo - la Spagna torna al voto : Il re spagnolo Felipe VI ha constatato che non ci sono forze politiche con il sostegno parlamentare sufficiente a formare il governo. Di conseguenza, dopo lo scioglimento delle Camere lunedì 23, la Spagna andrà di nuovo al voto