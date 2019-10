Global Games 2019 | 25 medaglie per l' Italia | Raffaele Di Maggio miglior atleta

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 19 ottobre 2019) La compaginena impegnata nella manifestazione sportiva internazionale degli Inasdi Brisbane, in Australia, che si avvia alla conclusione nella giornata di oggi, 19 ottobre, è pronta a rientrare a casa con unre da fare invidia ed un trionfatore d'eccellenza: il velocista palermitanoDi, vincitore di un oro nei 100 metri piani, un argento nei 200 metri e un bronzo nella 4x400. Il mito palermitano I giovanissimi atleti paralimpicini che, in questi giorni, hanno partecipato e trionfato aiin Australia, a breve faranno ritorno a casa con un orgogliosamente pesantere all'attivo, grazie anche alla straordinaria prestazione del palermitanoDi. Il velocista di Torretta, in provincia di Palermo, complessivamente, si è rivelato l'più medagliato della manifestazione ed è stato inoltre premiato ...

