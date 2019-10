Gli inequivocabili segnali che il tuo ex si è pentito di averti lasciato

Fonte : vanityfair

(Di sabato 19 ottobre 2019) Ricordi nostalgico ai blocchi di partenzaGelosissimo luiMessaggi vocali nel cuore della notteIl tuo migliore amico è diventato il suo migliore amicoMessaggi non troppo subliminali via socialGesti di affetto in loopSi comporta come se nulla fosseSingle for lifeRisponde alla tua chiamata in meno di un nanosecondoEx o non ex, questo è il problema. Ma andiamo con ordine. Lui ha scritto la parola Fine alla vostra storia d’amore. Ma tu sei una donna. Oltre un fidanzato c’è di più. Ovvero, molti altri. Perché a noi i cromosomi XX hanno regalato una marcia in più che ci porta ad avere tempi di reazione più rapidi, a non piangerci troppo addosso, ad aprici ad altre opportunità (Brad Pitt, signore, è là fuori a piede libero), a divertirci, nonostante tutto. Loro? Bè, capita che ci ripensino e da qui al pentimento matto e disperato, il passo è breve. E così entrano nel loop della ...

