Giornata Europea contro la tratta a Ragusa

Migranti : sindaco Lampedusa - ‘3 ottobre diventi Giornata Europea della memoria’ : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) – “Oggi insieme a Lampedusa in 30 capitali europee si celebra il 3 ottobre. Chiediamo alle istituzioni europee di votare la legge per fare diventare il 3 ottobre ‘Giornata europea della memoria'”. Lo ha detto il sindaco di Lampedusa Totò Martello salendo sul palco di piazza Castello da dove è partito il corteo per ricordare il naufragio del 3 ottobre 2013 in cui, nel mare di fronte ...

Oggi è la Giornata Europea delle Lingue : perché si parla di “lingue” e non di “linguaggi”? : Ogni 26 settembre in tutta Europa si celebra la Giornata delle Lingue. L’evento, voluto dal Consiglio europeo e sostenuto da scuole e associazioni, tenta di riportare in primo piano l’importanza del plurilinguismo e dell’apprendimento delle Lingue per una società inclusiva e interculturale. Questo perché la lingua non è solo un insieme di parole: è qualcosa di molto di più.Continua a leggere

Giornata Europea della Cultura Ebraica : sinagoghe aperte in tutta Italia : La ventesima edizione della Giornata Europea della Cultura Ebraica si terrà domenica 15 settembre in tutta Italia. Circa 90 località del nostro Paese apriranno le porte di sinagoghe, musei e quartieri ebraici. Città capofila quest'anno è Parma, dove sono conservate oltre 1600 opere della comunità Ebraica presente in città dal XIV secolo.Continua a leggere